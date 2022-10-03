Меган Фокс придбала сукню українського бренду (фото)

Обраний зіркою наряд коштує понад 32 тисячі гривень.

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36-річна американська акторка Меган Фокс вийшла у світ у сукні українського бренду. Про це пише Daily Mail.

Зірка екранів відвідала Паризький тиждень моди в компанії свого нареченого, музиканта Колсона Бейкера (також відомого як Machine Gun Kelly). Для офіційного заходу багатодітна мама обрала джинсовий ансамбль — плащ вільного крою з акцентним капюшоном від LaPointe та мінісукню з глибоким декольте від українського бренду Natasha Zinko.

Волосся Меган Фокс було розпущене, а на її ногах були високі чоботи з деніму GIABORGHINI. Образ доповнила маленька сумочка YUZEFI.

Зазначимо, що автором образу американки в Парижі стала її зіркова стилістка Мейв Рейлі, відома своєю співпрацею із зірками світового масштабу.

[ + – ] Меган Фокс з нареченим у столиці Франції

Тим часом майбутній чоловік знаменитості обрав для виходу чорні шкіряні шорти, світло-рожеву жилетку та масивні чоботи.

Зазначимо, що вартість української сукні, яку продемонструвала Меган Фокс, становить 756 фунтів стерлінгів (понад 32 тисячі гривень).

[ + – ] Меган Фокс у сукні українського бренду

Нагадаємо, 36-річна Меган Фокс спровокувала чутки про збільшення грудей.

Також Фокус писав про епатажний вихід Меган Фокс та її молодшого нареченого під час вечірки на честь 41-річчя Бейонсе.