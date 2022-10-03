Меган Фокс приобрела платье украинского бренда (фото)

Выбранный звездой наряд стоит более 32 тысяч гривен.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс вышла в свет в платье украинского бренда. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экранов посетила Парижскую неделю моды в компании своего жениха, музыканта Колсона Бэйкера (также известного как Machine Gun Kelly). Для официального мероприятия многодетная мама выбрала джинсовый ансамбль — плащ свободного кроя с акцентным капюшоном от LaPointe и мини-платье с глубоким декольте от украинского бренда Natasha Zinko.

Волосы Меган Фокс были распущены, а на ее ногах были высокие сапоги из денима GIABORGHINI. Образ дополнила маленькая сумочка YUZEFI.

Отметим, что автором образа американки в Париже стала ее звездная стилист Мэйв Рейли, известная своим сотрудничеством со звездами мирового масштаба.

[ + – ] Меган Фокс с женихом в столице Франции

Тем временем будущий муж знаменитости выбрал для выхода черные кожаные шорты, светло-розовую жилетку и массивные сапоги.

Отметим, что стоимость украинского платья, которое продемонстрировала Меган Фокс, составляет 756 фунтов стерлингов (свыше 32 тысяч гривен).

[ + – ] Меган Фокс в платье украинского бренда

Напомним, 36-летняя Меган Фокс спровоцировала слухи об увеличении груди.

Также Фокус писал об эпатажном выходе Меган Фокс и ее младшего жениха во время вечеринки в честь 41-летия Бейонсе.