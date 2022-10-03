Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Меган Фокс приобрела платье украинского бренда (фото)

Меган Фокс, Меган Фокс стиль, Меган Фокс образы, Меган Фокс жених, украинские дизайнеры, Меган Фокс свадьба
Фото: meganfox | Меган Фокс

Выбранный звездой наряд стоит более 32 тысяч гривен.

Related video

36-летняя американская актриса Меган Фокс вышла в свет в платье украинского бренда. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экранов посетила Парижскую неделю моды в компании своего жениха, музыканта Колсона Бэйкера (также известного как Machine Gun Kelly). Для официального мероприятия многодетная мама выбрала джинсовый ансамбль — плащ свободного кроя с акцентным капюшоном от LaPointe и мини-платье с глубоким декольте от украинского бренда Natasha Zinko.

Волосы Меган Фокс были распущены, а на ее ногах были высокие сапоги из денима GIABORGHINI. Образ дополнила маленькая сумочка YUZEFI.

Отметим, что автором образа американки в Париже стала ее звездная стилист Мэйв Рейли, известная своим сотрудничеством со звездами мирового масштаба.

Меган Фокс с женихом в столице Франции

Тем временем будущий муж знаменитости выбрал для выхода черные кожаные шорты, светло-розовую жилетку и массивные сапоги.

Отметим, что стоимость украинского платья, которое продемонстрировала Меган Фокс, составляет 756 фунтов стерлингов (свыше 32 тысяч гривен).

Меган Фокс в платье украинского бренда

Напомним, 36-летняя Меган Фокс спровоцировала слухи об увеличении груди.

Также Фокус писал об эпатажном выходе Меган Фокс и ее младшего жениха во время вечеринки в честь 41-летия Бейонсе.