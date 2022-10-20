Меган Фокс с женихом продемонстрировали идеальные парные образы на осень (фото)

Пара часто выходит вместе в свет в стильных и эпатажных луках.

Related video

36-летняя американская актриса Меган Фокс с женихом продемонстрировали идеальные парные образы для осени 2022. Об этом пишет Yahoo.

Папарацци заметили звезду экранов и музыканта Колсона Бэйкера (более известного как Machine Gun Kelly) в Лос-Анджелесе. Звездная пара приехала поддержать выступление Landon Barker в The Roxy Ballroom.

Для выхода в свет многодетная мама выбрала куртку кремового оттенка и черные брюки, добавив к аутфиту многочисленные серебряные украшения и оставив свои волосы распущенными. Однако изюминкой октябрьского образа Фокс стала трендовая меховая шляпка.

Тем временем будущий муж актрисы продемонстрировал утепленный серый оверсайз костюм, добавив полупрозрачную черную футболку и многочисленные украшения.

[ + – ] Меган Фокс и Колсон Бэйкер

36-летняя Меган Фокс часто демонстрирует меховые шляпки, сочетая их с разными образами.

[ + – ] Меган Фокс

В начале 2022 Колсон Бэйкер сделал предложение своей возлюбленной, поэтому в ближайшее время ожидается эпатажная свадьба звездной пары. Как известно, это будет настоящая готическая церемония с реками крови и черным платьем у невесты Меган.

Напомним, Меган Фокс приобрела наряд украинского бренда за более чем 30 тысяч гривен.

Также Фокус писал о других эпатажных образах Меган Фокс и ее женихе на вечеринке в Бейонсе в честь 41-летия певицы.