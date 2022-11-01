Пастор та секс-рабиня. Меган Фокс з нареченим у найпровокативніших образах Геловіну 2022

Зіркова пара не перестає дивувати своїх фанатів епатажними образами.

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36-річна американська акторка Меган Фокс нарядилася зі своїм нареченим у дуже провокативні образи на Геловін 2022. Знімками у святкових аутфітах зірка екранів та соцмереж ділиться у своєму Instagram.

Мама трьох та бойфренд, Колсон Бейкер (більш відомий як Machine Gun Kelly) з'явилися на "страшній" вечірці в образах пастора та секс-рабині. Співак "причащав" свою кохану, а потім вів її на повідку.

Меган була одягнута у відвертий БДСМ-костюм, колготи в сіточку та чорні лаковані ботфорти. До образу акторка додала темну мантію.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер

"Щонеділі ми причащаємося 🙏🏻 📿", — прокоментувала знімки зірка екранів.

Перед цим епатажна пара нарядилася в образи секс-символу 90-х Памели Андерсон та її колишнього чоловіка, музиканта Томмі Лі.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер

Очікується, що за кілька місяців відбудеться грандіозне весілля зіркової пари, адже на початку 2022 музикант зробив пропозицію своїй коханій. Планується справжня готична вечірка з ріками крові та чорною сукнею у нареченої.

Нагадаємо, Меган Фокс відкрито заявила, що хоче дітей від свого нареченого.

Також Фокус писав про стильні парні образи на осінь 2022, які раніше продемонстрували Меган Фокс та Колсон Бейкер.