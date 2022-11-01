Пастор та секс-рабиня. Меган Фокс з нареченим у найпровокативніших образах Геловіну 2022
Зіркова пара не перестає дивувати своїх фанатів епатажними образами.
36-річна американська акторка Меган Фокс нарядилася зі своїм нареченим у дуже провокативні образи на Геловін 2022. Знімками у святкових аутфітах зірка екранів та соцмереж ділиться у своєму Instagram.
Мама трьох та бойфренд, Колсон Бейкер (більш відомий як Machine Gun Kelly) з'явилися на "страшній" вечірці в образах пастора та секс-рабині. Співак "причащав" свою кохану, а потім вів її на повідку.
Меган була одягнута у відвертий БДСМ-костюм, колготи в сіточку та чорні лаковані ботфорти. До образу акторка додала темну мантію.
"Щонеділі ми причащаємося 🙏🏻 📿", — прокоментувала знімки зірка екранів.
Перед цим епатажна пара нарядилася в образи секс-символу 90-х Памели Андерсон та її колишнього чоловіка, музиканта Томмі Лі.
Очікується, що за кілька місяців відбудеться грандіозне весілля зіркової пари, адже на початку 2022 музикант зробив пропозицію своїй коханій. Планується справжня готична вечірка з ріками крові та чорною сукнею у нареченої.
Нагадаємо, Меган Фокс відкрито заявила, що хоче дітей від свого нареченого.
Також Фокус писав про стильні парні образи на осінь 2022, які раніше продемонстрували Меган Фокс та Колсон Бейкер.