Колишній чоловік Меган Фокс розповів про виховання спільних дітей

Від акторського союзу підростає троє синів.

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49-річний американський актор Остін Браян Грін розповів про особливості виховання трьох дітей з його колишньою дружиною Меган Фокс. Про це пише E! Online.

За словами зірки "Беверлі-Гіллз", багатодітні батьки створили здорові стосунки задля спільного виховання і роблять це дійсно вдало разом, попри розлучення.

Акторська експара не свариться через час з дітьми, вони намагаються правильно розподілити великі свята, щоб рівномірно провести їх з трьома синами. Браян Остін Грін також зізнався, що вони з Меган Фокс відкриті до змін у тому, що стосується часу з їхніми дітьми.

[ + – ] Меган Фокс із синами

Американський актор також додав, що він прекрасно усвідомлює, наскільки їхні з Меган графіки божевільні та як важко знайти золоту середину в них.

"Тому, коли в нас з'являється час, ми цінуємо його. Це дивовижна річ, і ми підтримуємо те, що в іншого батька є час", — зазначив Остін Грін.

Меган Фокс та її колишній коханий було одружені близько одинадцяти років. У 2021 зіркова пара остаточно закінчила свою історію, проте від їхнього союзу підростає троє неповнолітніх синів.

[ + – ] Меган Фокс з нареченим

Наразі акторка зустрічається з музикантом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly). Вони плануються весілля вже найближчими місяцями.

Нагадаємо, Меган Фокс познайомилася з новонародженим сином Остіна Браяна Гріна влітку 2022.

Також Фокус писав про дуже провокативні образи Меган Фокс та її молодого бойфренда на Геловін 2022.