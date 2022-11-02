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Стиль життя

Колишній чоловік Меган Фокс розповів про виховання спільних дітей

Меган Фокс та Браян Остін Грін, Меган Фокс та Браян Остін Грін діти, діти меган фокс, меган фокс та колсон бейкер
Фото: Getty Images | Меган Фокс та Браян Остін Грін

Від акторського союзу підростає троє синів.

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49-річний американський актор Остін Браян Грін розповів про особливості виховання трьох дітей з його колишньою дружиною Меган Фокс. Про це пише E! Online.

За словами зірки "Беверлі-Гіллз", багатодітні батьки створили здорові стосунки задля спільного виховання і роблять це дійсно вдало разом, попри розлучення.

Акторська експара не свариться через час з дітьми, вони намагаються правильно розподілити великі свята, щоб рівномірно провести їх з трьома синами. Браян Остін Грін також зізнався, що вони з Меган Фокс відкриті до змін у тому, що стосується часу з їхніми дітьми.

Меган Фокс із синами

Американський актор також додав, що він прекрасно усвідомлює, наскільки їхні з Меган графіки божевільні та як важко знайти золоту середину в них.

"Тому, коли в нас з'являється час, ми цінуємо його. Це дивовижна річ, і ми підтримуємо те, що в іншого батька є час", — зазначив Остін Грін.

Меган Фокс та її колишній коханий було одружені близько одинадцяти років. У 2021 зіркова пара остаточно закінчила свою історію, проте від їхнього союзу підростає троє неповнолітніх синів.

Меган Фокс з нареченим Fullscreen
Меган Фокс з нареченим

Наразі акторка зустрічається з музикантом Колсоном Бейкером (Machine Gun Kelly). Вони плануються весілля вже найближчими місяцями.

Нагадаємо, Меган Фокс познайомилася з новонародженим сином Остіна Браяна Гріна влітку 2022.

Також Фокус писав про дуже провокативні образи Меган Фокс та її молодого бойфренда на Геловін 2022.