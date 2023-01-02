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Стиль жизни

Меган Фокс заявила, что ищет девушку (фото)

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Фото: Instagram meganfox | Меган Фокс

Звезда соцсетей попросила написать ей в личные сообщения.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс призналась, что ищет девушку. Соответствующий пост знаменитость опубликовала в своем Instagram с более чем 20 млн подписчиков.

"Сейчас ищу девушку. Пожалуйста, присылайте заявки в директ", — подписала карусель фото и видео актриса.

На снимках звезда экрана позирует в корсете с откровенным декольте и фиолетовой меховой панамке. Волосы мамы троих распущены, а на лице она сделала легкий макияж с акцентом на глаза.

Меган Фокс

Подписчики американской актрисы начали предлагать свои кандидатуры в комментариях.

"У меня есть парень, но это не так серьезно", — пишет одна из фанаток Меган Фокс.

Отметим, что в начале 2022 года актрисе сделал предложение ее возлюбленный, музыкант Колсон Бэйкер (более известный как Machine Gun Kelly). Ожидается, что в ближайшее время пара сыграет готическую свадьбу, на которой невеста появится в черном платье, а среди декораций будут реки крови.

Меган Фокс с женихом Fullscreen
Меган Фокс с женихом
Фото: Splash News

От предыдущего брака с Брайаном Остином Грином Меган Фокс воспитывает троих сыновей.

Напомним, Меган Фокс и звезда фильма "365 дней" Микеле Морроне снимутся в одном фильме.

Также Фокус писал о предновогодних образах Барби и Кена, которые примеряли Меган Фокс с женихом.