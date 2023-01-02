Меган Фокс заявила, что ищет девушку (фото)
Звезда соцсетей попросила написать ей в личные сообщения.
36-летняя американская актриса Меган Фокс призналась, что ищет девушку. Соответствующий пост знаменитость опубликовала в своем Instagram с более чем 20 млн подписчиков.
"Сейчас ищу девушку. Пожалуйста, присылайте заявки в директ", — подписала карусель фото и видео актриса.
На снимках звезда экрана позирует в корсете с откровенным декольте и фиолетовой меховой панамке. Волосы мамы троих распущены, а на лице она сделала легкий макияж с акцентом на глаза.
Подписчики американской актрисы начали предлагать свои кандидатуры в комментариях.
"У меня есть парень, но это не так серьезно", — пишет одна из фанаток Меган Фокс.
Отметим, что в начале 2022 года актрисе сделал предложение ее возлюбленный, музыкант Колсон Бэйкер (более известный как Machine Gun Kelly). Ожидается, что в ближайшее время пара сыграет готическую свадьбу, на которой невеста появится в черном платье, а среди декораций будут реки крови.
От предыдущего брака с Брайаном Остином Грином Меган Фокс воспитывает троих сыновей.
Напомним, Меган Фокс и звезда фильма "365 дней" Микеле Морроне снимутся в одном фильме.
Также Фокус писал о предновогодних образах Барби и Кена, которые примеряли Меган Фокс с женихом.