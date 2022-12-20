Меган Фокс с женихом примеряли образы Барби и Кена (фото)

Звездная пара посетила ресторан в Лос-Анджелесе.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс вышла на публику с женихом в образах Барби и Кена. Об этом пишет Daily Mail.

Влюбленную пару заметили накануне у одного из ресторанов Лос-Анджелеса. У них был запланирован романтический ужин.

Для выхода в свет звезда экрана и соцсетей выбрала корсет с глубоким декольте, серебристую мини-юбку с пайетками, розовый кардиган. На ногах знаменитости были нежно-розовые туфли на высоком каблуке. В руках многодетная мама держала розовую сумочку.

Тем временем спутник актрисы был одет в белый укороченный топ, спортивные штаны и шубу с широким воротничком. На ногах музыканта были сапоги с розовой подошвой.

[ + – ] Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Отметим, что юбка Меган Фокс стоит 213 фунтов стерлингов (примерно 9600 гривен).

[ + – ] Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) готовятся к свадьбе, ведь в начале 2022 года музыкант сделал предложение своей возлюбленной. Сообщалось, что на готической церемонии будут реки крови, а невеста продемонстрирует черное платье.

Напомним, Меган Фокс с женихом в разгар хэллоуинских праздников вышли на публику в костюмах эльфов.

Также Фокус писал о свидании Меган Фокс и Колсона Бэйкера в Лос-Анджелесе.