Меган Фокс с женихом примеряли образы Барби и Кена (фото)
Звездная пара посетила ресторан в Лос-Анджелесе.
36-летняя американская актриса Меган Фокс вышла на публику с женихом в образах Барби и Кена. Об этом пишет Daily Mail.
Влюбленную пару заметили накануне у одного из ресторанов Лос-Анджелеса. У них был запланирован романтический ужин.
Для выхода в свет звезда экрана и соцсетей выбрала корсет с глубоким декольте, серебристую мини-юбку с пайетками, розовый кардиган. На ногах знаменитости были нежно-розовые туфли на высоком каблуке. В руках многодетная мама держала розовую сумочку.
Тем временем спутник актрисы был одет в белый укороченный топ, спортивные штаны и шубу с широким воротничком. На ногах музыканта были сапоги с розовой подошвой.
Отметим, что юбка Меган Фокс стоит 213 фунтов стерлингов (примерно 9600 гривен).
Меган Фокс и Machine Gun Kelly (настоящее имя — Колсон Бэйкер) готовятся к свадьбе, ведь в начале 2022 года музыкант сделал предложение своей возлюбленной. Сообщалось, что на готической церемонии будут реки крови, а невеста продемонстрирует черное платье.
Напомним, Меган Фокс с женихом в разгар хэллоуинских праздников вышли на публику в костюмах эльфов.
Также Фокус писал о свидании Меган Фокс и Колсона Бэйкера в Лос-Анджелесе.