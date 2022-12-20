Меган Фокс з нареченим приміряли образи Барбі і Кена (фото)

Зіркова пара відвідала ресторан у Лос-Анджелесі.

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36-річна американська акторка Меган Фокс вийшла на публіку з нареченим в образі Барбі та Кена. Про це пише Daily Mail.

Закохану пару помітили напередодні біля одного з ресторанів Лос-Анджелеса. У них була запланована романтична вечеря.

Для виходу у світ зірка екрану та соцмереж обрала корсет з глибоким декольте, сріблясту мініспідницю з паєтками, рожевий кардиган. На ногах знаменитості були ніжно-рожеві туфлі на високих підборах. У руках багатодітна мама тримала рожеву сумочку.

Тим часом супутник акторки був одягнутий у білий вкорочений топ, спортивні штани та шубу з широким комірцем. На ногах музиканта були чоботи з рожевою підошвою.

[ + – ] Меган Фокс і Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Зазначимо, що спідниця Меган Фокс коштує 213 фунтів стерлінгів (приблизно 9 600 гривень).

[ + – ] Меган Фокс і Machine Gun Kelly

Меган Фокс і Machine Gun Kelly (справжнє ім'я — Колсон Бейкер) готуються до весілля, адже на початку 2022 музикант зробив пропозицію своїй коханій. Повідомлялося про те, що на готичній церемонії будуть ріки крові, а наречена продемонструє чорну сукню.

Нагадаємо, Меган Фокс з нареченим у розпал геловінських свят вийшли на публіку в костюмах ельфів.

Також Фокус писав про побачення Меган Фокс та Колсона Бейкера у Лос-Анджелесі.