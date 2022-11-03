Меган Фокс та Machine Gun Kelly в образах ельфів вийшли на публіку (фото)

Зірки вражають своїм креативним підходом до вибору парних аутфітів.

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36-річна американська акторка Меган Фокс та її наречений, музикант Колсон Бейкер (більш відомий як Machine Gun Kelly) вийшли у світ в образах ельфів. Про це пише Daily Mail.

Зірка екранів та соцмереж у геловінську ніч стала принцесою Зельдою — головною героїнею серії відеоігор The Legend of Zelda від Nintendo. Вона приміряла вуха ельфів та розпустила своє світле довге волосся. Також Меган надягнула бордовий корсет з глибоким декольте та додала до святкового образу білу довгу спідницю з відвертими вирізами. Зокрема на голові принцеси була елегантна діадема.

Тим часом коханий акторки на один вечір став ельфом Лінком. Він також "збільшив" свої вуха та тримав у руках меч. Колсон Бейкер надягнув світлі штани, футболку кольору хакі та масивні чоботи.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер

Machine Gun Kelly зробив пропозицію своїй коханій на початку 2022, тому вже в цьому або в наступному році очікується грандіозна церемонія святкування узаконення стосунків зіркової пари.

Як відомо, Меган Фокс надягне в цей день чорну сукню, а під час готичної церемонії будуть текти "ріки крові".

[ + – ] Меган Фокс в образі принцеси Зельди

Нагадаємо, колишній чоловік Меган Фокс розповів, як їм вдається виховувати трьох спільних дітей.

Також Фокус писав про дуже провокативні образи Меган Фокс та її нареченого до Геловіну 2022.