Меган Фокс и Machine Gun Kelly в образах эльфов вышли на публику (фото)

Звезды поражают своим креативным подходом к выбору парных аутфитов.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс и ее жених, музыкант Колсон Бэйкер (более известный как Machine Gun Kelly) вышли в свет в образах эльфов. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экранов и соцсетей в хэллоуинскую ночь стала принцессой Зельдой – главной героиней серии видеоигр The Legend of Zelda от Nintendo. Она примерила уши эльфов и распустила свои светлые длинные волосы. Также Меган надела бордовый корсет с глубоким декольте и добавила к праздничному образу длинную белую юбку с откровенными вырезами. В частности, на голове принцессы была элегантная диадема.

Тем временем возлюбленный актрисы на один вечер стал эльфом Линком. Он также "увеличил" свои уши и держал в руках меч. Колсон Бэйкер надел светлые штаны, футболку цвета хаки и массивные сапоги.

[ + – ] Меган Фокс и Колсон Бэйкер

Machine Gun Kelly сделал предложение своей возлюбленной в начале 2022, поэтому уже в этом или в следующем году ожидается грандиозная церемония празднования узаконивания отношений звездной пары.

Как известно, Меган Фокс наденет в этот день черное платье, а во время готической церемонии будут течь "реки крови".

[ + – ] Меган Фокс в образе принцессы Зельды

Напомним, бывший муж Меган Фокс рассказал, как им удается воспитывать троих общих детей.

Также Фокус писал об очень провокационных образах Меган Фокс и ее жениха на Хэллоуин 2022.