У джинсовому аутфіті та за руку з бойфрендом: Меган Фокс зняли у Лос-Анджелесі

Зіркова пара, тримаючись за руки, прямувала до телестудії.

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36-річна американська акторка Меган Фокс супроводжувала свого нареченого, 32-річного музиканта Колсона Бейкера на шоу Джиммі Кіммела в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Для виходу у світ зірка "Трансформерів" обрала блакитні джинси кльош із численними нитками, сріблястий топ, а зверху накинула об'ємну джинсову куртку. Взута Меган була в босоніжки відтінку металік на платформі та підборах. Довге чорне волосся акторка залишила розпущеним і зробила насичений макіяж на обличчі.

А Колсон одягнув бежевий комбінезон із потертими рукавами та мішкуватими шортами. На ногах у нього були грубі бежеві черевики на шнурівці.

Також у бойфренда Меган був чокер із хрестом на шиї, кілька різних браслетів на зап'ястях, пірсинг у носі та сережки.

У телешоу брав участь сам Колсон, а Меган прийшла до студії просто для підтримки коханого.

Нагадаємо, на вечірці GQ Men Of The Year Меган Фокс з'явилася в абсолютно прозорій сукні із сяючої сітки Christian Siriano, яка була надіта поверх чорної шовкової пов'язки на стегнах і відверто високого топу.

Також Фокус писав про вихід епатажної пари в Лос-Анджелесі у затишних і стильних аутфітах.