Меган Фокс викликала фурор у "голій" сукні (фото)

На світській вечері акторка з'явилася в зухвалому образі.

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36-річна акторка Меган Фокс відвідала вечірку GQ Men Of The Year у Західному Голлівуді. Фото свого зухвалого образу вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

Фокс з'явилася в абсолютно прозорій сукні із сяйливої сітки Christian Siriano, яка була одягнена поверх чорної шовкової пов'язки на стегнах і відверто високого топу. Завершенням аутфіту стали туфлі Santoni та сумочка YUZEFI.

Цього вечора знаменитість побувала також на іншому заході. Для події Меган одягла пишну коктейльну сукню з відкритими плечима від Жана Поля Готьє, яка мала низку елегантних вигнутих складок. Сукня ідеально підкреслювала шикарну фігуру зірки.

[ + – ] Меган Фокс Фото: Instagram @meganfox [ + – ] Меган Фокс Фото: Instagram @meganfox

"2 заходи за 1 ніч. Коли настав час просто лежати в ліжку та їсти імбирні пряники, спостерігаючи за принцем-напівкровкою??" — підписала фото Меган.

[ + – ] Меган Фокс Фото: Instagram @meganfox

Щодо її бойфренда MGK, то він одягнув леопардові штани та боді з колекції Dolce & Gabbana — із брендом їх пов'язує тісна дружба.

Нагадаємо, 36-річна американська акторка Меган Фокс продемонструвала з нареченим ідеальні яскраві образи для побачення восени 2022 року.

Також Фокус писав, що Меган Фокс з'явилася на гала-концерті Time100 Next у Нью-Йорку в розкішному золотому образі, натхненному героїнею популярного фільму "Хто підставив кролика Роджера".