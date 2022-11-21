Меган Фокс произвела фурор в "голом" платье (фото)

На светском ужине актриса появилась в дерзком образе.

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36-летняя актриса Меган Фокс посетила вечеринку GQ Men Of The Year в Западном Голливуде. Фото своего дерзкого образа она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Фокс появилась в абсолютно прозрачном платье из сияющей сетки Christian Siriano, которое было надето поверх черной шелковой набедренной повязки и откровенно высокого топа. Завершением аутфита стали туфли Santoni и сумочка YUZEFI.

В этот вечер знаменитость побывала также на другом мероприятии. Для события Меган надела пышное коктейльное платье с открытыми плечами от Жана Поля Готье, которое имело ряд элегантных изогнутых складок. Стоит отметить, что платье идеально подчеркивало шикарную фигуру звезды.

[ + – ] Меган Фокс Фото: Instagram @meganfox [ + – ] Меган Фокс Фото: Instagram @meganfox

"2 мероприятия за 1 ночь. Когда пора просто лежать в постели и есть имбирные пряники, наблюдая за принцем-полукровкой??", — подписала фото Меган.

[ + – ] Меган Фокс Фото: Instagram @meganfox

Что касается ее бойфренда MGK, то он надел леопардовые брюки и боди из коллекции Dolce & Gabbana — с брендом их связывает тесная дружба.

Напомним, 36-летняя американская актриса Меган Фокс продемонстрировала с женихом идеальные яркие образы для свидания осенью 2022.

Также Фокус писал, что Меган Фокс появилась на гала-концерте Time100 Next в Нью-Йорке в роскошном золотом образе, вдохновленном героиней популярного фильма "Кто подставил кролика Роджера".