В джинсовом аутфите и за руку с бойфрендом: Меган Фокс запечатлели в Лос-Анджелесе

Звездная пара, держась за руки, направлялась в телестудию.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс сопровождала своего жениха, 32-летнего музыканта Колсона Бэйкера на шоу Джимми Киммела в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Для выхода в свет звезда "Трансформеров" выбрала голубые джинсы клеш с многочисленными нитями, серебристый топ, а сверху набросила объемную джинсовую куртку. Обута Меган была в босоножки оттенка металлик на платформе и каблуках. Длинные черные волосы актриса оставила распущенными и сделала насыщенный макияж на лице.

А Колсон надел бежевый комбинезон с потертыми рукавами и мешковатыми шортами. На ногах у него были бежевые грубые ботинки на шнуровке.

Также у бойфренда Меган был чокер с крестом на шее, несколько разных браслетов на запястьях, пирсинг в носу и серьги.

В телешоу участвовал сам Колсон, а Меган пришла в студию просто для поддержки возлюбленного.

Напомним, на вечеринке GQ Men Of The Year Меган Фокс появилась в абсолютно прозрачном платье из сияющей сетки Christian Siriano, которое было надето поверх черной шелковой набедренной повязки и откровенно высокого топа.

Также Фокус писал о выходе эпатажной пары в Лос-Анджелесе в уютных и стильных аутфитах.