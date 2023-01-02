Меган Фокс заявила, що шукає дівчину (фото)

Зірка соцмереж попросила написати їй у приватні повідомлення.

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36-річна американська акторка Меган Фокс зізналася, що шукає дівчину. Відповідний допис знаменитість опублікувала у своєму Instagram з понад 20 млн підписників.

"Наразі шукаю дівчину. Будь ласка, надсилайте заявки в дірект", — підписала карусель фото та відео акторка.

На знімках зірка екрану позує в корсеті з дуже відвертим декольте та фіолетовій хутряній панамці. Волосся мами трьох розпущене, а на обличчі вона зробила легкий макіяж з акцентом на очі.

[ + – ] Меган Фокс

Підписники американської акторки почали пропонувати свої кандидатури в коментарях.

"У мене є хлопець, але це не так серйозно", — пише одна із фанаток Меган Фокс.

Зазначимо, що на початку 2022 акторці зробив пропозицію її коханий, музикант Колсон Бейкер (більш відомий як Machine Gun Kelly). Очікується, що найближчим часом пара зіграє готичне весілля, на якому наречена з'явиться в чорній сукні, а серед декорацій будуть ріки крові.

[ + – ] Меган Фокс з нареченим Фото: Splash News

Від попереднього шлюбу з Браяном Остіном Гріном Меган Фокс виховує трьох синів.

Нагадаємо, Меган Фокс та зірка фільму "365 днів" Мікеле Морроне знімуться в одному фільмі.

Також Фокус писав про передноворічні образи Барбі та Кена, які приміряли Меган Фокс з нареченим.