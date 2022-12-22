Меган Фокс та Мікеле Морроне з'являться в одному фільмі

Зйомки картини розпочнуться на початку 2023 року на болгарській студії.

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36-річна американська акторка Меган Фокс та зірка фільму "365 днів" Мікеле Морроне знімуться в одному фільмі. Про це повідомляє Deadline.

Науково-фантастична картина "Subservience" розповість про батька, якого зіграє 32-річний італійський актор. Він купить домашній симулятор, який повинен був доглядати за домом, проте стане смертельно небезпечним. Роль симулятора дісталася Меган Фокс.

Зазначається, що зйомки фільму розпочнуться на болгарській студії Nu Boyana вже 7 січня 2023 року.

"Меган і Мікеле ідеально підходять для цього актуального і провокаційного трилеру. Цей фільм покаже той бік Меган, який ми ніколи раніше не бачили. Акторський склад, який ми набираємо, посилить цю емоційно заряджену історію, і я не можу дочекатися, щоб показати вам усе, що маємо в запасі", — зазначив президент Millennium Media Джеффрі Грінштейн.

[ + – ] Мікеле Морроне

Мікеле Морроне став широко популярним після виходу польського фільму "365 днів", у якому актор зіграв італійського бізнесмена, котрий закохався в дівчину та змушував її відчути до нього те ж саме.

Нагадаємо, Меган Фокс та її наречений Колсон Бейкер вийшли у світ в образах Барбі та Кена.

Також Фокус писав про ще один очікуваний дует на екрані. В одному фільмі з'являться зірка серіалу "Венздей" Дженна Ортега та Персі Вайт.