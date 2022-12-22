Меган Фокс и Микеле Морроне появятся в одном фильме

Съемки картины начнутся в начале 2023 на болгарской студии.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс и звезда фильма "365 дней" Микеле Морроне снимутся в одном фильме. Об этом сообщает Deadline.

Научно-фантастическая картина "Subservience" расскажет об отце, которого сыграет 32-летний итальянский актер. Он купит домашний симулятор, который должен был ухаживать за домом, однако станет смертельно опасным. Роль симулятора досталась Меган Фокс.

Съемки фильма начнутся на болгарской студии Nu Boyana уже 7 января 2023 года.

"Меган и Микеле идеально подходят для этого актуального и провокационного триллера. Этот фильм покажет ту сторону Меган, которую мы никогда раньше не видели. Набираемый актерский состав усилит эту эмоционально заряженную историю, и я не могу дождаться, чтобы показать вам все, что есть в запасе", — отметил президент Millennium Media Джеффри Гринштейн.

[ + – ] Микеле Морроне

Микеле Морроне стал широко популярен после выхода польского фильма "365 дней", в котором актер сыграл итальянского бизнесмена, влюбившегося в девушку и заставлявшего ее почувствовать то же самое.

Напомним, Меган Фокс и ее жених Колсон Бэйкер вышли в свет в образах Барби и Кена.

Также Фокус писал о еще одном ожидаемом дуэте на экране. В одном фильме появятся звезда сериала "Уэнздей" Дженна Ортега и Перси Уайт.