Уэнздей Аддамс и Ксавье Торп станут парой на экране

Актеров пригласили на съемки романтической комедии.

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20-летняя американская актриса Дженна Ортега и 21-летний канадский актер Перси Хайнс Уайт снимутся в романтическом фильме. Об этом пишет Deadline.

Исполнительница роли Уэнздей Аддамс и "Ксавье Торп" станут героями романтической комедии "Зима, весна или осень".

Романтическую драму сняла писательница "Отпусти" и "О судьбе" Тиффани Полсен, что стало ее полнометражным дебютом. Сценарий был написан Дэном Шоффером с правками Полсен. История рассказывает о двух подростках (Ортеге и Хайнсе Вайте), которые на пороге взрослой жизни встречаются и влюбляются в течение четырех важных дней в году.

В нашумевшем сериале "Уэнздей" Дженна Ортега и Перси Хайнс Уайт исполнили главные роли. Ксавье был влюблен в дочь Мортиши и Гомеса Аддамсов, однако поначалу это было не взаимно, ведь ей понравился Тайлор.

[ + – ] Дженна Ортега и Перси Хайнс

Ксавье до последнего помогал Уэнздей, даже когда она обвиняла его в страшных преступлениях. Поэтому воссоединение пары на экране станет хорошей новостью для фанатов картины.

Напомним, дизайнер-постановщик Netflix рассказал, как создавали комнату главной героини и ее подружки.

Также Фокус писал о том, как "оживили" знаменитую руку в сериале "Уэнздей".