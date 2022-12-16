Венздей Аддамс та Ксав'є Торп стануть парою на екрані

Акторів запросили на зйомки романтичної комедії.

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20-річна американська акторка Дженна Ортега та 21-річний канадський актор Персі Гайнс Вайт знімуться в романтичному фільмі. Про це пише Deadline.

Виконавиця ролі Венздей Аддамс та "Ксав'є Торп" стануть героями романтичної комедії "Зима, весна або осінь".

Романтичну драму зняла письменниця "Відпусти" та "Про долю" Тіффані Полсен, що стало її повнометражним дебютом. Сценарій був написаний Деном Шоффером з правками Полсен. Історія розповідає про двох підлітків (Ортегу та Гайнса Вайта), які на порозі дорослого життя зустрічаються та закохуються протягом чотирьох важливих днів у році.

У нашумілому серіалі "Венздей" Дженна Ортега та Персі Гайнс Вайт виконали головні ролі. Хлопець Ксав'є був закоханий у доньку Мортіші та Гомеса Аддамсів, проте спочатку це було не взаємно, адже їй сподобався Тайлор.

[ + – ] Дженна Ортега та Персі Гайнс

Ксав'є до останнього допомагав Венздей, навіть коли вона звинувачувала його у страшних злочинах. Тому возз'єднання пари на екрані стане хорошою новиною для фанатів картини.

Нагадаємо, дизайнер-постановник Netflix розповів, як створювали кімнату головної героїні та її подружки.

Також Фокус писав про те, як "оживили" знамениту руку у серіалі "Венздей".