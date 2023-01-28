Меган Фокс кардинально змінила імідж (фото)

Знаменитість наразі знімається в одному фільмі з популярним актором Мікеле Морроне.

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36-річна американська акторка Меган Фокс кардинально змінила імідж. Знімком у новому амплуа зірка екрану поділилася у своєму Instagram.

На свіжих фото наречена Колсона Бейкера постала з новою зачіскою: Меган Фокс стала власницею каре з чубчиком. Окрім цього, акторка знову робить ставку на світлий колір волосся, попри те, що сама Фокс є брюнеткою.

До образу вона додала легкий макіяж, зелений топ та чорний кардиган.

[ + – ] Меган Фокс

Знаменитість ніяк не прокоментувала своє спонтанне перевтілення, проте відомо, що наразі вона знімається у фільмі разом із зіркою картини "365 днів" Мікеле Морроне у Болгарії. Тому, судячи з усього, зміни можуть бути присвячені новому проєкту зірки екрану.

[ + – ] Меган Фокс

Нещодавно власницею каре стала також 26-річна американська модель Гейлі Бібер. Впливові селебриті задають новий тренд на зачіски у 2023 році.

Зазначимо, що Меган Фокс наразі готується до весілля з музикантом Колсоном Бейкером. Співак, більш відомий як Machine Gun Kelly, зробив пропозицію своїй коханій на початку 2022 року. Відомо, що церемонія одруження знаменитостей пройде в готичному стилі з чорною сукнею нареченою та "ріками крові".

Нагадаємо, Меган Фокс відправилася на новорічні канікули зі своїми трьома синами у Лос-Анджелес.

Також Фокус писав про спільний фільм Меган Фокс та італійського актора Мікеле Морроне.