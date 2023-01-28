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Стиль жизни

Меган Фокс кардинально сменила имидж (фото)

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Фото: Megan Fox/Instagram | Меган Фокс

Знаменитость снимается в одном фильме с популярным актером Микеле Морроне.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс кардинально сменила имидж. Снимком в новом амплуа звезда экрана поделилась в своем Instagram.

На свежих фото невеста Колсона Бейкера предстала с новой прической: Меган Фокс стала обладательницей каре с челкой. Кроме этого, актриса снова делает ставку на светлый цвет волос, несмотря на то, что сама Фокс является брюнеткой.

К образу она добавила легкий макияж, зеленый топ и черный кардиган.

Меган Фокс Fullscreen
Меган Фокс

Знаменитость никак не прокомментировала свое спонтанное перевоплощение, однако известно, что сейчас она снимается в одном фильме вместе со звездой картины "365 дней" Микеле Морроне в Болгарии. Поэтому, судя по всему, изменения могут быть посвящены новому проекту звезды экрана.

Меган Фокс Fullscreen
Меган Фокс

Недавно владелицей каре стала также 26-летняя американская модель Хейли Бибер. Влиятельные селебрити задают новый тренд на прически в 2023 году.

Отметим, что Меган Фокс готовится к свадьбе с музыкантом Колсоном Бейкером. Певец, более известный как Machine Gun Kelly, сделал предложение своей возлюбленной в начале 2022 года. Известно, что церемония бракосочетания знаменитостей пройдет в готическом стиле с черным платьем невесты и "реками крови".

Напомним, Меган Фокс отправилась на новогодние каникулы со своими тремя сыновьями в Лос-Анджелес.

Также Фокус писал о совместном фильме Меган Фокс и итальянского актера Микеле Морроне.