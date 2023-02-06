Меган Фокс посетила церемонию "Грэмми" с сотрясением мозга и сломанным запястьем

Звезда экрана пришла поддержать своего возлюбленного, номинированного на престижную музыкальную премию.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс пришла на церемонию награждения премией "Грэмми-2023" с сотрясением мозга и сломанным запястьем. Об этом пишет Page Six.

Звезда экрана посетила престижное событие и афтепати без гипса с женихом Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер).

Актриса сияла в ослепительном белом платье с украшениями от Lorraine Schwartz. Ее возлюбленный рассказывал, что в своем блестящем серебристом костюме и соответствующих ботинках он продемонстрировал "феникса, восстающего из пепла".

[ + – ] Меган Фокс и Колсон Бэйкер Фото: Getty Images

Накануне звездная пара посетила ежегодную вечеринку Клайва Дэвиса, а Меган Фокс попала в заголовки газет благодаря сочетанию ярко-розового браслета с красным платьем без бретелей.

Многодетная мама объяснила свой неожиданный аксессуар твитом, написав: "Из самолета со сломанным запястьем и сотрясением мозга прямо на вечеринку Грэмми 😵‍💫".

36-летняя знаменитость, не рассказавшая о характере своих травм, поддержала жениха, поскольку его запись "Mainstream Sellout" номинируется на лучший рок-альбом.

[ + – ] Меган Фокс и Колсон Бэйкер Фото: Getty Images

Напомним, Меган Фокс провела рождественские праздники с тремя сыновьями от предыдущего брака.

Также Фокус писал о кардинальном изменении имиджа Меган Фокс.