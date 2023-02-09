Меган Фокс та її наречений підігріли чутки про своє розставання

На початку 2022 музикант зробив пропозицію своїй коханій.

Related video

36-річна американська акторка Меган Фокс та музикант Колсон Бейкер підігріли чутки про своє розставання.

Одним з приводів для обговорення стало поширення в мережі ролика, на якому зірка екрану щось дуже емоційно розповідає своєму коханому. Окрім цього, західні таблоїди натякають, що недарма з моменту пропозиції Колсона Бейкера пройшов понад рік, а весілля зіркової пари так і не відбулося.

Чутки про розставання Фокс та Бейкера почали ширитися наприкінці 2022 року, і шанувальникам цікаво, процвітає їхнє кохання чи ледве виживає.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер

Пара познайомилася в березні 2020 року під час зйомок кримінального трилера за місяць після розлучення акторки з батьком її синів Остіном Браяном Гріном. Знаменитості почали проводити час разом, беручи участь у довгих телефонних чатах, які, за словами музиканта, здавалися п’ятьма хвилинами.

[ + – ] Меган Фокс та Колсон Бейкер Фото: Instagram meganfox

Від попереднього шлюбу Меган Фокс виховує трьох неповнолітніх синів. З Остіном Браяном Гріном вони намагаються разом виховувати спільних нащадків, попри розлучення.

Нагадаємо, Меган Фокс кардинально змінила імідж.

Також Фокус писав про вихід Меган Фокс та її нареченого під час церемонії "Греммі-2023".