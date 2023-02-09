Меган Фокс и ее жених подогрели слухи о своем расставании

В начале 2022 года музыкант сделал предложение своей возлюбленной.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс и музыкант Колсон Бейкер подогрели слухи о своем расставании.

Одним из поводов для обсуждения стало распространение в Сети ролика, на котором звезда экрана что-то очень эмоционально повествует своему возлюбленному. Кроме того, западные таблоиды намекают, что не зря с момента предложения Колсона Бейкера прошло больше года, а свадьба звездной пары так и не состоялась.

Слухи о расставании Фокс и Бейкера начали распространяться в конце 2022 года, и любителям интересно, процветает ли их любовь или едва выживает.

[ + – ] Меган Фокс и Колсон Бейкер

Пара познакомилась в марте 2020 года во время съемок криминального триллера через месяц после развода актрисы с отцом ее сыновей Остином Брайаном Грином. Знаменитости начали проводить время вместе, участвуя в длинных телефонных чатах, которые, по словам музыканта, казались пятью минутами.

[ + – ] Меган Фокс и Колсон Бейкер Фото: Instagram meganfox

От предыдущего брака Меган Фокс воспитывает троих несовершеннолетних сыновей. С Остином Брайаном Грином они пытаются вместе воспитывать общих потомков, несмотря на развод.

Напомним, Меган Фокс кардинально сменила имидж.

Также Фокус писал о выходе Меган Фокс и ее жениха во время церемонии "Грэмми-2023".