Меган Фокс и ее жених подогрели слухи о своем расставании
В начале 2022 года музыкант сделал предложение своей возлюбленной.
36-летняя американская актриса Меган Фокс и музыкант Колсон Бейкер подогрели слухи о своем расставании.
Одним из поводов для обсуждения стало распространение в Сети ролика, на котором звезда экрана что-то очень эмоционально повествует своему возлюбленному. Кроме того, западные таблоиды намекают, что не зря с момента предложения Колсона Бейкера прошло больше года, а свадьба звездной пары так и не состоялась.
Слухи о расставании Фокс и Бейкера начали распространяться в конце 2022 года, и любителям интересно, процветает ли их любовь или едва выживает.
Пара познакомилась в марте 2020 года во время съемок криминального триллера через месяц после развода актрисы с отцом ее сыновей Остином Брайаном Грином. Знаменитости начали проводить время вместе, участвуя в длинных телефонных чатах, которые, по словам музыканта, казались пятью минутами.
От предыдущего брака Меган Фокс воспитывает троих несовершеннолетних сыновей. С Остином Брайаном Грином они пытаются вместе воспитывать общих потомков, несмотря на развод.
Напомним, Меган Фокс кардинально сменила имидж.
Также Фокус писал о выходе Меган Фокс и ее жениха во время церемонии "Грэмми-2023".