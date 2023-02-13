Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Меган Фокс ответила на слухи об изменах своего жениха

Меган Фокс, колсон бейкер, меган фокс удалила инстаграмм, меган фокс ответила на слухи об изменах колсона бейкера
Фото: Instagram meganfox | Меган Фокс с женихом

Звезда экрана удалила свой аккаунт в Instagram.

Related video

36-летняя американская актриса Меган Фокс ответила на слухи о том, что ее жених, музыкант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), изменил ей с гитаристкой Софи Ллойд на фоне слухов о расставании звездной пары. Об этом пишет Page Six.

Накануне один из подписчиков Фокс спросил ее в комментариях, подружился ли Бейкер "с Софи".

Звезда экрана не подтвердила и не опровергла теорию о Ллойд, написав: "Возможно, я подружилась с Софи".

Также Меган Фокс выложила видео, на котором сожгла письмо с неизвестным содержимым.

Подпись к публикации включала слова песни "Pray You Catch Me" из альбома "Lemonade" Бейонсе, наиболее известного описанием неверности ее мужа, рэпера Jay-Z.

"Вы можете почувствовать вкус нечестности/это все в вас", — написала звезда картины "Тело Дженнифер".

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Fullscreen
Меган Фокс и Machine Gun Kelly

После этого 36-летняя американская знаменитость удалила свой аккаунт в Instagram.

Официально слухи о расставании звездная пара не комментирует. Впрочем, недавно они вместе выходили в свет на церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми-2023".

Меган Фокс и Machine Gun Kelly Fullscreen
Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Колсон Бейкер сделал предложение своей возлюбленной в начале 2022 года. Сообщалось, что церемония бракосочетания будет проведена в готическом стиле, а невеста примеряет черное свадебное платье.

Напомним, Меган Фокс и Колсон Бейкер спровоцировали слухи о своем расставании.

Также Фокус писал о выходе Меган Фокс на публику с сотрясением мозга и сломанным запястьем.