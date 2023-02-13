Меган Фокс ответила на слухи об изменах своего жениха

Звезда экрана удалила свой аккаунт в Instagram.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс ответила на слухи о том, что ее жених, музыкант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер), изменил ей с гитаристкой Софи Ллойд на фоне слухов о расставании звездной пары. Об этом пишет Page Six.

Накануне один из подписчиков Фокс спросил ее в комментариях, подружился ли Бейкер "с Софи".

Звезда экрана не подтвердила и не опровергла теорию о Ллойд, написав: "Возможно, я подружилась с Софи".

Также Меган Фокс выложила видео, на котором сожгла письмо с неизвестным содержимым.

Подпись к публикации включала слова песни "Pray You Catch Me" из альбома "Lemonade" Бейонсе, наиболее известного описанием неверности ее мужа, рэпера Jay-Z.

"Вы можете почувствовать вкус нечестности/это все в вас", — написала звезда картины "Тело Дженнифер".

[ + – ] Меган Фокс и Machine Gun Kelly

После этого 36-летняя американская знаменитость удалила свой аккаунт в Instagram.

Официально слухи о расставании звездная пара не комментирует. Впрочем, недавно они вместе выходили в свет на церемонии вручения музыкальной премии "Грэмми-2023".

[ + – ] Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Колсон Бейкер сделал предложение своей возлюбленной в начале 2022 года. Сообщалось, что церемония бракосочетания будет проведена в готическом стиле, а невеста примеряет черное свадебное платье.

Напомним, Меган Фокс и Колсон Бейкер спровоцировали слухи о своем расставании.

Также Фокус писал о выходе Меган Фокс на публику с сотрясением мозга и сломанным запястьем.