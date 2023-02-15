Меган Фокс із бойфрендом були помічені вперше після чуток про їхнє розлучення (фото)
Поки що офіційно зіркова пара про розлучення не оголошувала.
Меган Фокс і Machine Gun Kelly здавалися явно засмученими, коли вийшли з консультаційного центру з питань шлюбу в Каліфорнії на тлі чуток про розлучення та зраду з боку хлопця. Про це пише Daily Mail.
36-річна акторка мала схвильований вигляд, витираючи очі рукою, а задумливий MGK слідував за нею.
Пару помітили, коли вони розмовляли одне з одним, прямубчи на автостоянку, перш ніж виїхати в різних машинах. Імовірно, вони провели в центрі дві з половиною години.
Меган натякнула, що розлучилася зі своїм нареченим. і поділилася загадковим постом у Instagram, а в неділю, 12 лютого, повністю видалила свій обліковий запис на платформі.
Акторка, яка перебуває в стосунках із репером з червня 2020 року, опублікувала відео, на якому вона спалює лист у вогні разом із сумкою.
Вона також завантажила серію дзеркальних селфі, на яких позує з іншим чоловіком у відвертому топі та штанах із вирізами.
Востаннє пару сфотографували разом лише за кілька годин до її поста на вечірці Дрейка під час Суперкубку в Скоттсдейлі, що в штаті Арізона.
Нагадаємо, фанати помітили, що з пальця Меган Фокс зникла знаменита обручка.