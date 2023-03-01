Емілі Ратаковські та Меган Фокс. Хто із селебріті вже встиг розлучитися у 2023 році
У той час як у 2023 році безліч зірок встигли завести нові стосунки і навіть одружитись, багато хто встиг розлучитися зі своїми коханими.
2023 тільки почався, але вже встиг ознаменуватися кількома гучними розставаннями селебріті. І це стало сюрпризом для їхніх шанувальників. Адже ще недавно ці зірки постили фото зі своїми коханими та зображували щирі почуття, а дехто навіть планував весілля. Про найгучніші розставання пише Slice.
Ерік Андре та Емілі Ратаковські
Після розлучення з актором та продюсером Себастьяном Бір-Макклардом Емілі заявила, що ходитиме на побачення та насолоджуватиметься життям. І втілила цей план у життя. Її бачили на побаченнях із новими кавалерами буквально щотижня. А потім вона почала зустрічатися із відомим коміком Еріком Андре. Вона навіть запостила його голе фото, а потім опублікувала ролик у TikTok, у підписі якого повідомила, що закінчила недавню "ситуацію".
"Що робити, коли ситуація закінчується? Почни ще одну", — повідомила модель. Фото з Андре зникли з її облікових записів, так що стало ясно, що цей роман закінчився.
Емілі Ратаковські та Піт Девідсон
До Еріка Андре Ратаковскі розпочала стосунки з найпопулярнішим серед селебріті хлопцем – актором та коміком Пітом Девідсоном. Колишній хлопець Кім Кардаш'ян з'являвся з нею на спортивних заходах і ходив із нею на побачення. Але все в тому ж TikTok модель заявила, що у неї проблеми зі побаченнями, оскільки вона приваблює "найгірших чоловіків".
"От що я ненавиджу в побаченнях ... особливо з чоловіками. Вони такі: "Добре, так, ти особлива". І все круто, а потім все сходить нанівець, і вони губляться, не знають, що робити зі своїми почуттями, а потім ображаються на тебе", — заявила модель у підкасті.
"Я відчуваю, що багато чоловіків, які справді думають, що їм потрібна сильна жінка, насправді не знають, як із цим впоратися і... що це означає для їхньої власної особистості", — резюмувала Ратаковські, закінчивши стосунки з Девідсоном.
Авріл Лавін та Мод Сан
Зірка підлітків на початку 2000-х, 2021 року почала зустрічатися з рок-співаком Mod Sun. У січні 2021 вони випустили спільну пісню під назвою Flames. А за рік рокер зробив співачці пропозицію. Вони відсвяткували заручини у будинку співачки у Лос-Анджелесі, назвавши її "передвесільним весіллям". І вони вже планували церемонію, коли стало відомо про розрив. Причому розлучитися із нареченим вирішила Лавін. Він дізнався про кінець відносин постфактум.
Це мало бути третє заміжжя Авріл Лавін. Її першим чоловіком був вокаліст Sum 41 Дерриком Віблі, з яким вона познайомилася у 17 років. Після неї були стосунки з моделлю та зіркою реаліті-шоу Броді Дженнером. Друге весілля Авріл зіграла з Чадом Крюгером, солістом гурту Nickelback.
Також вона зустрічалася із сином американського мільярдера Файєза Сарофіма та музичним продюсером Джонатаном Ротемом.
Меган Фокс та Machine Gun Kelly
Роман Меган Фокс і Колсона Бейкера, який виступає під псевдонімом Machine Gun Kelly, був стрімким і відвертим. Вони разом ходили на вечірки, одягали парні костюми на Гелловін, постійно цілувалися на публіці і навіть зі своїх заручин зробили шоу. Колсон подарував Меган особливу каблучку з діамантом і смарагдом і актриса не втомлювалася повторювати, що дуже щаслива. Але після 14 лютого Фокс спровокувала чутки про розлучення після того, як підписала фотографію в Instagram загадковою лірикою з пісні Бейонсе "Pray You Catch Me". "Ви можете спробувати нечесність на смак, це все у твоєму диханні", — написала Фокс і видалила свій аккаунт в Instagram.
Виявилося, що вона більше не носить обручку і хоч офіційно про розрив заручин не повідомлялося, Меган Фокс більше не бажає спілкуватися з колишнім коханим. З чуток, музикант зраджував їй зі своєю гітаристкою. Проте дівчина спростувала ці чутки і тепер Меган та Колсон відвідують психолога. Фокс повернулася до соцмережі, але кільце так і не носить.
Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт
Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт оголосили про розлучення. Втім, це не перше їхнє розставання. Джерело повідомило, що Кайлі зараз одна, тому що більше зосереджена на своїх дітях і на своєму бізнесі, а Тревіс обожнює тусуватися, що їй не підходить.
"Кайлі дуже зосереджена на своїх дітях та своєму бізнесі. Вона не тусовщиця. А Тревіс любить вечірки. У них явно різні інтереси і так було завжди", — джерело також додало, що саме тому Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт ніколи не говорили про весілля. Вони навіть не мешкали разом. До того ж Кайлі дратували нескінченні чутки та романи Тревіса.
Нагадаємо, після чуток про розрив Меган Фокс підтримала гітаристку Софі Ллойд, яку підозрювали у романі з Machine Gun Kelly.