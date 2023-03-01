Емілі Ратаковські та Меган Фокс. Хто із селебріті вже встиг розлучитися у 2023 році

У той час як у 2023 році безліч зірок встигли завести нові стосунки і навіть одружитись, багато хто встиг розлучитися зі своїми коханими.

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2023 тільки почався, але вже встиг ознаменуватися кількома гучними розставаннями селебріті. І це стало сюрпризом для їхніх шанувальників. Адже ще недавно ці зірки постили фото зі своїми коханими та зображували щирі почуття, а дехто навіть планував весілля. Про найгучніші розставання пише Slice.

Ерік Андре та Емілі Ратаковські

Після розлучення з актором та продюсером Себастьяном Бір-Макклардом Емілі заявила, що ходитиме на побачення та насолоджуватиметься життям. І втілила цей план у життя. Її бачили на побаченнях із новими кавалерами буквально щотижня. А потім вона почала зустрічатися із відомим коміком Еріком Андре. Вона навіть запостила його голе фото, а потім опублікувала ролик у TikTok, у підписі якого повідомила, що закінчила недавню "ситуацію".

[ + – ] Те саме промовисте фото Еріка Андре та Емілі Ратаковські Фото: Instagram ericfuckingandre

"Що робити, коли ситуація закінчується? Почни ще одну", — повідомила модель. Фото з Андре зникли з її облікових записів, так що стало ясно, що цей роман закінчився.

Емілі Ратаковські та Піт Девідсон

До Еріка Андре Ратаковскі розпочала стосунки з найпопулярнішим серед селебріті хлопцем – актором та коміком Пітом Девідсоном. Колишній хлопець Кім Кардаш'ян з'являвся з нею на спортивних заходах і ходив із нею на побачення. Але все в тому ж TikTok модель заявила, що у неї проблеми зі побаченнями, оскільки вона приваблює "найгірших чоловіків".

[ + – ] Емілі Ратаковські та Піт Девідсон Фото: Getty Images

"От що я ненавиджу в побаченнях ... особливо з чоловіками. Вони такі: "Добре, так, ти особлива". І все круто, а потім все сходить нанівець, і вони губляться, не знають, що робити зі своїми почуттями, а потім ображаються на тебе", — заявила модель у підкасті.

"Я відчуваю, що багато чоловіків, які справді думають, що їм потрібна сильна жінка, насправді не знають, як із цим впоратися і... що це означає для їхньої власної особистості", — резюмувала Ратаковські, закінчивши стосунки з Девідсоном.

Авріл Лавін та Мод Сан

Зірка підлітків на початку 2000-х, 2021 року почала зустрічатися з рок-співаком Mod Sun. У січні 2021 вони випустили спільну пісню під назвою Flames. А за рік рокер зробив співачці пропозицію. Вони відсвяткували заручини у будинку співачки у Лос-Анджелесі, назвавши її "передвесільним весіллям". І вони вже планували церемонію, коли стало відомо про розрив. Причому розлучитися із нареченим вирішила Лавін. Він дізнався про кінець відносин постфактум.

[ + – ] Авріл Лавін та Mod Sun Фото: Instagram Mod Sun

Це мало бути третє заміжжя Авріл Лавін. Її першим чоловіком був вокаліст Sum 41 Дерриком Віблі, з яким вона познайомилася у 17 років. Після неї були стосунки з моделлю та зіркою реаліті-шоу Броді Дженнером. Друге весілля Авріл зіграла з Чадом Крюгером, солістом гурту Nickelback.

Також вона зустрічалася із сином американського мільярдера Файєза Сарофіма та музичним продюсером Джонатаном Ротемом.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Роман Меган Фокс і Колсона Бейкера, який виступає під псевдонімом Machine Gun Kelly, був стрімким і відвертим. Вони разом ходили на вечірки, одягали парні костюми на Гелловін, постійно цілувалися на публіці і навіть зі своїх заручин зробили шоу. Колсон подарував Меган особливу каблучку з діамантом і смарагдом і актриса не втомлювалася повторювати, що дуже щаслива. Але після 14 лютого Фокс спровокувала чутки про розлучення після того, як підписала фотографію в Instagram загадковою лірикою з пісні Бейонсе "Pray You Catch Me". "Ви можете спробувати нечесність на смак, це все у твоєму диханні", — написала Фокс і видалила свій аккаунт в Instagram.

[ + – ] Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Megan Fox/Instagram

Виявилося, що вона більше не носить обручку і хоч офіційно про розрив заручин не повідомлялося, Меган Фокс більше не бажає спілкуватися з колишнім коханим. З чуток, музикант зраджував їй зі своєю гітаристкою. Проте дівчина спростувала ці чутки і тепер Меган та Колсон відвідують психолога. Фокс повернулася до соцмережі, але кільце так і не носить.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт оголосили про розлучення. Втім, це не перше їхнє розставання. Джерело повідомило, що Кайлі зараз одна, тому що більше зосереджена на своїх дітях і на своєму бізнесі, а Тревіс обожнює тусуватися, що їй не підходить.

[ + – ] Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт Фото: Instagram kyliejenner

"Кайлі дуже зосереджена на своїх дітях та своєму бізнесі. Вона не тусовщиця. А Тревіс любить вечірки. У них явно різні інтереси і так було завжди", — джерело також додало, що саме тому Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт ніколи не говорили про весілля. Вони навіть не мешкали разом. До того ж Кайлі дратували нескінченні чутки та романи Тревіса.

Нагадаємо, після чуток про розрив Меган Фокс підтримала гітаристку Софі Ллойд, яку підозрювали у романі з Machine Gun Kelly.