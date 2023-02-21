Меган Фокс публічно вихваляє гітаристку, з якою її нареченому приписували роман

Раніше в мережі активно почали поширюватися чутки про зраду нареченого Меган Фокс з гітаристкою Софі Ллойд.

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36-річна американська акторка Меган Фокс публічно вихваляє гітаристку Софі Ллойд після того, як спростувала чутки про зраду Machine Gun Kelly.

Відновивши свій акаунт в Instagram, Фокс прокоментувала останню публікацію "шалено талановитого" музиканта.

"Як я пожартувала, щоб звільнити цю дівчину від образливого звинувачення, якимось чином це перетворилося на підтвердження — я ніколи не зрозумію. Чому люди такі… такі тупі… Ласкаво просимо до Голлівуду. Ваша перша невиправдана PR-катастрофа. Тепер ви охрещені вогнем слави. Звідси, на жаль, стає тільки гірше", — зазначила багатодітна мама.

[ + – ] Софі Ллойд

Фокс порадила 26-річній Софі Ллойд "просто ігнорувати це якомога більше", завершивши це "середнім пальцем".

Гітаристка відповіла: "Інтернет такий дикий! Посилаю стільки любові".

Раніше в мережі активно почали поширюватися чутки про зраду нареченого Меган Фокс з гітаристкою Софі Ллойд. Як зазначалося, зіркова пара навіть вирішила закінчити свої романтичні стосунки. Проте після чуток у мережі знаменитостей помітили разом, а офіційно вони не коментують ймовірність розриву.

[ + – ] Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Instagram meganfox

Нагадаємо, Меган Фокс та Machine Gun Kelly помітили після чуток про зради музиканта.

Також Фокус писав про відповідь Меган Фокс на домисли в мережі про невірність її коханого.