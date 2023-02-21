Меган Фокс публично восхваляет гитаристку, с которой ее жениху приписывали роман

Ранее в Сети активно начали распространяться слухи об измене жениха Меган Фокс с гитаристкой Софи Ллойд.

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36-летняя американская актриса Меган Фокс публично восхваляет гитаристку Софи Ллойд после того, как опровергла слухи об измене Machine Gun Kelly.

Восстановив свой аккаунт в Instagram, Фокс прокомментировала последнюю публикацию "безумно талантливой" музыканта.

"Как я пошутила, чтобы освободить эту девушку от обидного обвинения, каким-то образом это превратилось в подтверждение — я никогда не пойму. Почему люди такие… такие тупые… Добро пожаловать в Голливуд. Ваша первая неоправданная PR-катастрофа. Теперь вы крещены огнем славы. Отсюда, к сожалению, становится только хуже", – отметила многодетная мама.

[ + – ] Софи Ллойд

Фокс посоветовала 26-летней Софи Ллойд "просто игнорировать это как можно больше", завершив это "средним пальцем".

Гитаристка ответила: "Интернет такой дикий! Посылаю столько любви".

Ранее в Сети активно начали распространяться слухи об измене жениха Меган Фокс с гитаристкой Софи Ллойд. Как отмечалось, звездная пара даже решила закончить свои романтические отношения. Однако после слухов в Сети знаменитостей заметили вместе, а официально они не комментируют вероятность разрыва.

[ + – ] Меган Фокс и Machine Gun Kelly Фото: Instagram meganfox

Напомним, Меган Фокс и Machine Gun Kelly заметили после слухов об изменах музыканта.

Также Фокус писал об ответе Меган Фокс на домыслы в Сети о неверности ее возлюбленного.