"Усе складно". Нові подробиці розриву Меган Фокс та її нареченого

Наприкінці зими 2023 мережу сколихнула звістка про розрив однієї з найепатажніших пар Голлівуду.

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Стали відомі нові подробиці стосунків та непорозуміння між Меган Фокс та її нареченим. Про це пише Us Weekly.

Стосунки американської акторки та музиканта Machine Gun Kelly все ще не "відновилися", і, можливо, знадобиться "значний прорив", щоб покращити ситуацію.

Повідомляється, що 36-річна зірка екрану, яку нещодавно помітили на вечірці без каблучки для заручин, і 32-річний репер намагалися врятувати свій роман після того, як нещодавно в мережі ширилися чутки про їхній розрив.

"[Меган] не впевнена, як йдуть справи з Колсоном, і наразі все складно. Вони все ще працюють над своїми стосунками, тому що любов, яку вони мали, була справжньою", — повідомило джерело.

"Це не те, що зникає відразу. Однак їм потрібен значний прорив, щоб все налагодилося. Зараз усе витає в повітрі".

Повідомляється, що зіркова пара, яка заручилася в січні 2022 року після стосунків більше року, "сильно посварилася" під час вихідних на Суперкубок у лютому 2023.

"Вона повинна була піти на його виступ на вечірці Sports Illustrated, але вони посварилися, і вона скасувала плани і вилетіла в суботу ввечері", — розповіло джерело.

Меган Фокс та Колсон Бейкер Фото: meganfox

Тим часом друзі пари вважають, що стосунки, "ймовірно, закінчені", але Меган і MGK ще не готові "розірвати це".

"Вони ще не повністю готові. Вони все ще намагаються розібратися, але більшість їхніх друзів вважають, що це, швидше за все, кінець. Вони просто ще не готові повністю це назвати", — поділився інсайдер.

Меган Фокс та Колсон Бейкер Фото: Getty Images

Нагадаємо, хто ще із селебриті вже встиг розійтися зі своїми другими половинками у 2023 році.

Також Фокус писав про вихід Меган Фокс на публіку після чуток про розставання з нареченим.