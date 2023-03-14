Сукня помсти. Меган Фокс після розладу з нареченим прийшла на вечірку в наряді з декольте

36-річна кінозірка з'явилася у сукні з глибоким декольте та новим кольором волосся на вечірці Vanity Fair Oscars.

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Вечірка Vanity Fair, яка традиційно проходить після церемонії "Оскар", зазвичай менш консервативна і набагато веселіша. А ще туди з'їжджаються ті селебріті, кого не запросили, або хтось сам не захотів відвідувати манірну кінопремію. Меган Фокс була серед гостей і на найкрутішу вечірку Голлівуду прибула без свого нареченого Колсона Бейкера, зате в сукні з розкішним вирізом і з новим кольором волосся. Про це пише Page Six.

Її сукню вже назвали "сукнею помсти", адже, як відомо, у Меган і Machine Gun Kelly стався розлад. І зараз вони щодня проходять сеанси терапії для пар у Zoom.

Тож на вечірці Фокс приголомшила в обтислій сукні від Miss Sohee, доповненій прикрасами від Mouwad.

Вона чудово проводила час, фотографувалася з друзями, а також фліртувала із зіркою "Чорного Адама" Ноєм Сентінео.

Меган Фокс та Біллі Айліш на вечірці Vanity Fair Oscars Фото: Getty Images

Меган раніше видалила всі фото зі своїх соцмереж після розладу з Колсоном Бейкером. Інсайдери повідомили, що вона знайшла романтичне листування у телефоні свого нареченого і це спричинило розлад.

Шанувальники пари запідозрили, що причиною проблем у стосунках Меган і Колсона стала його гітаристка Келлі Софі Ллойд.

Але з'ясувалося, що Софі вже давно у стосунках і вона не має роману з Machine Gun Kelly. Меган виступила на її захист і порадила бути сильною, а фанатів попросила не лізти у чуже життя.

Нагадаємо, пара зустрічалася з 2020 року. Їхні стосунки почалися невдовзі після того, як Меган Фокс розлучилася зі своїм чоловіком, зіркою "Беверлі-Хіллз" Браяном Остіном Гріном.

У 2022 році пара оголосила про заручини, а Machine Gun Kelly подарував коханій особливу каблучку з діамантом і смарагдом, зроблену за його ескізом.

Після розриву вона видалила всі фото Machine Gun Kelly у своєму Instagram, відписавшись від нього, а потім видалила свою сторінку. А також зняла обручку, подаровану ним.