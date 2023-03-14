Платье мести. Меган Фокс после разлада с женихом пришла на вечеринку в наряде с декольте

36-летняя кинозвезда появилась в платье с глубоким декольте и с новым цветом волос на вечеринке Vanity Fair Oscars.

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Вечеринка Vanity Fair, которая традиционно проходит после церемонии "Оскар", обычно менее консервативная и куда более веселая. А еще туда съезжаются те селебрити, кого не пригласили, или кто сам не захотел посещать чопорную кинопремию. Меган Фокс была в числе гостей и на самую крутую вечеринку Голливуда прибыла без своего жениха Колсона Бейкера, но зато в платье с роскошным вырезом и с новым цветом волос. Об этом пишет Page Six.

Ее платье уже назвали "платьем мести", ведь, как известно, у Меган и Machine Gun Kelly случился разлад. И сейчас они ежедневно проходят сеансы терапии для пар в Zoom.

Так что на вечеринке Фокс ошеломила в облегающем платье от Miss Sohee, дополненными украшениями от Mouwad.

Она прекрасно проводила время, фотографировалась с друзьями, а также флиртовала со звездой "Черного Адама" Ноем Сентинео.

Меган Фокс и Билли Айлиш на вечеринке Vanity Fair Oscars Фото: Getty Images

Меган ранее удалила все фотографии из своих соцсетей после разлада с Колсоном Бейкером. Инсайдеры сообщили, что она нашла романтическую переписку в телефоне своего жениха и это стало причиной разлада.

Поклонники пары заподозрили, что причиной проблем в отношениях Меган и Колсона стала его гитаристка Келли Софи Ллойд.

Но оказалось, что Софи уже давно в отношениях и у нее нет романа с Machine Gun Kelly. Меган выступила в ее защиту и посоветовала быть сильной, а фанатов попросила не лезть в чужую жизнь.

Напомним, пара встречалась с 2020 года. Их отношения начались вскоре после того, как Меган Фокс развелась со своим мужем, звездой "Беверли-Хиллз" Брайаном Остином Грином.

В 2022 году пара объявила о помолвке, а Machine Gun Kelly подарил возлюбленной особое кольцо с бриллиантом и изумрудом, сделанное по его эскизу.

После разрыва она удалила все фото Machine Gun Kelly в своем Instagram, отписавшись от него, а затем удалила и свою страницу. А также сняла кольцо, подаренное им.