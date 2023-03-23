Епатажна пара намагається налагодити свої стосунки на фоні чуток про їхнє розставання.

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36-річна американська акторка Меган Фокс та її наречений "поставили на паузу" підготовку до весілля. Про це пише US Weekly.

Зірка екрану і музикант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) усе ще з'ясовують своє спільне майбутнє, але наразі їхній роман закінчився, а планування весілля призупинено.

"Меган і MGK наразі перебувають у перерві, але все ще спілкуються. Вони дуже гарячі і холодні", — розповідає інсайдер видання.

Епатажна пара, яка заручилася на початку 2022 року, "зупинила планування весілля, щоб попрацювати над своїми проблемами. Їхні стосунки наразі досить нестабільні".

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Splash News

Раніше джерело повідомило, що багатодітній мамі і Колсону Бейкеру знадобиться багато часу, щоб все вирішити.

"[Меган] не впевнена, як йдуть справи з Колсоном, і наразі все складно… Вони все ще працюють над своїми стосунками, тому що любов у них була справжньою. Це не те, що зникає відразу. Однак їм потрібен значний прорив, щоб все запрацювало. Зараз усе витає в повітрі", — розповідали джерела, близькі до знаменитостей.

Ні Меган Фокс, ні її коханий не коментували офіційно домислів у мережі щодо свого розставання. Уперше зірка екрану спровокувала чутки про розрив з нареченим під час вихідних Суперкубку: вона видалила майже всі свої публікації в Instagram із коханим, перестала підписуватися на нього та опублікувала в Instagram лірику Бейонсе, яка натякала на зраду: "Ви можете відчути смак нечесності/це у вас у всьому".

Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Нагадаємо, Меган Фокс на фоні чуток про розрив з бойфрендом вийшла у світ у сукні з глибоким декольте.

Також Фокус писав про складність у стосунках Меган Фокс та її нареченого.