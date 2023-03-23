Меган Фокс та її наречений "поставили на паузу" підготовку до весілля
Епатажна пара намагається налагодити свої стосунки на фоні чуток про їхнє розставання.
36-річна американська акторка Меган Фокс та її наречений "поставили на паузу" підготовку до весілля. Про це пише US Weekly.
Зірка екрану і музикант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) усе ще з'ясовують своє спільне майбутнє, але наразі їхній роман закінчився, а планування весілля призупинено.
"Меган і MGK наразі перебувають у перерві, але все ще спілкуються. Вони дуже гарячі і холодні", — розповідає інсайдер видання.
Епатажна пара, яка заручилася на початку 2022 року, "зупинила планування весілля, щоб попрацювати над своїми проблемами. Їхні стосунки наразі досить нестабільні".
Раніше джерело повідомило, що багатодітній мамі і Колсону Бейкеру знадобиться багато часу, щоб все вирішити.
"[Меган] не впевнена, як йдуть справи з Колсоном, і наразі все складно… Вони все ще працюють над своїми стосунками, тому що любов у них була справжньою. Це не те, що зникає відразу. Однак їм потрібен значний прорив, щоб все запрацювало. Зараз усе витає в повітрі", — розповідали джерела, близькі до знаменитостей.
Ні Меган Фокс, ні її коханий не коментували офіційно домислів у мережі щодо свого розставання. Уперше зірка екрану спровокувала чутки про розрив з нареченим під час вихідних Суперкубку: вона видалила майже всі свої публікації в Instagram із коханим, перестала підписуватися на нього та опублікувала в Instagram лірику Бейонсе, яка натякала на зраду: "Ви можете відчути смак нечесності/це у вас у всьому".
Нагадаємо, Меган Фокс на фоні чуток про розрив з бойфрендом вийшла у світ у сукні з глибоким декольте.
Також Фокус писав про складність у стосунках Меган Фокс та її нареченого.