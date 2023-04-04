Меган Фокс та її наречений відпочивають на Гаваях, незважаючи на чутки про розставання (фото)

Меган Фокс та Machine Gun Kelly були сфотографовані на Гаваях цього тижня на тлі чуток про розставання.

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36-річна американська акторка Меган Фокс та її наречений, 32-річний музикант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) були помічені за вечерею у готелі Four Seasons на Гаваях. Відповідні знімки були отримані таблоїдом TMZ.

Джерела повідомили виданню, що акторка та співак, схоже, "насолоджувалися суспільством один одного". Проте, зазначається, між парою "не було ні поцілунків, ні дотиків".

Меган та MGK вечеряли близько години, перш ніж прогулятися пляжем і привітатися з шанувальниками.

Вони обидва вибрали повсякденний одяг: Фокс була одягнена в оливково-зелену майку та чорні легінси, а Колсон вибрав рожеву майку, білі шорти та білі кросівки.

Нагадаємо, епатажна пара, яка заручилася на початку 2022 року, " зупинила планування весілля, щоб попрацювати над своїми проблемами. Їхні стосунки поки що досить нестабільні".

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Megan Fox/Instagram

Ні Меган Фокс, ні її коханий не коментували офіційно домислів у Мережі щодо свого розлучення. Вперше зірка екрану спровокувала чутки про розрив із нареченим на вихідних Суперкубка: вона видалила майже всі свої публікації в Instagram з бойфрендом, перестала підписуватися на нього і опублікувала в Instagram лірику Бейонсе, яка натякала на зраду: "Ви можете відчути смак нечесності/ у всьому".

Також Фокус писав про складність у відносинах Меган Фокс та її нареченого.