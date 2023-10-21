"Сорвался": Ирина Шейк и Том Брэди расстались

Отношения пары продлились около четырех месяцев, но так и не перерасли во что-то большее, кроме редких свиданий.

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37-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая уже много лет живет и работает в Нью-Йорке, рассталась с 46-летним чемпионом НФЛ и бывшим мужем Жизель Бюндхен Томом Брэди после четырех месяцев отношений, сообщает Page Six.

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По словам инсайдеров, причиной стало то, что роман просто "сорвался".

Ни для Ирины, ни для Тома это не стало большой трагедией, поскольку недавно Брэди был замечен на яхте в Майами без Ирины, где он грелся в одиночестве в Саншайн-Стейт, а Шейк в это время гуляла по улицам Нью-Йорка со своим щенком в дорогой сумке Birkin.

Не взял Том Ирину и на звездную вечеринку Майкла Рубина в казино в Атлантик-Сити. Вместо этого семикратный чемпион Суперкубка воссоединился с Ким Кардашьян, с которой, по слухам, он флиртовал на другой вечеринке Рубина — культовом празднике белых в Хэмптоне — во время выходных 4 июля.

Последний раз Шейк и Брэди появлялись вместе в середине сентября. Тогда папарацци заметили Ирину, которая приехала в квартиру спортсмена в Нью-Йорке, одетая в черное платье на одно плечо и платье-комбинацию с леопардовым принтом под ним.

Впервые о романе супермодели и футболиста заговорили в июле, когда пару заметили сидящими в одной машине. Брэди забирал Шейки из отеля Bel-Air, чтобы отвезти ее к себе домой в Лос-Анджелесе. Затем их видели в нескольких городах по всему миру, в том числе на свидании в Нью-Йорке и Лондоне.

Для Тома эти отношения стали первыми после его развода с Бюндхен в октябре 2022 года. Однако их статус вызвал вопросы после того, как россиянка внезапно улетела в отпуск со своим бывшим бойфрендом и отцом ее дочери, актером Брэдли Купером.

Инсайдеры поговаривают, что Ирине очень нравится Том, но она не теряет надежды выйти замуж за оскароносного Купера.

Ранее Фокус писал, что Ирина Шейк сузила круг друзей, чтобы не было утечки информауии о ее романе с Брэди.