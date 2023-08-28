Ирина Шейк снялась топлес во время отдыха с бывшим Брэдли Купером (фото)

Супермодели уже несколько недель приписывают роман с Томом Брэди.

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37-летняя российская супермодель Ирина Шейк поделилась в своем Instagram-аккаунте серией фотографий, на которых она позирует топлесс на каменистой местности вдоль набережной.

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Звезда подиума, по всей видимости, разделась для фотографий, которые ей сделал бывший возлюбленный и отец ее ребенка, 48-летний актер Брэдли Купер.

На большинстве изображений можно увидеть, как Шейк прикрывает обнаженную грудь руками, располагаясь среди массивных камней и валунов. На первом фото Шейк стоит прямо и прислоняется к скале, одетая только в черные плавки бикини, носки Nike и бело-черные кроссовки.

Кроме того, в своих историях в Instagram Шейк опубликовала фотографию Купера без рубашки, лежащего на каяке, расположенном недалеко от этих же камней вдоль береговой линии.

Поклонники модели озадачены, так ей уже несколько недель приписывают роман с 45-летним квортербеком НФЛ Томом Брэди. На прошлой неделе источники сообщали, что Шейк и Брэди готовы жить вместе.

По слухам, интрижка пары становится все более серьезной. И хоть каждый из них работает по своему графику, они все равно стараются видеться так часто, как это возможно.

Также ранее стало известно, что Ирина Шейк "сузила свой ближний круг", чтобы "болтливые приятели" не создали неловких ситуаций и не разболтали лишнего журналистам таблоидов.

Кроме того, когда в сети стала появляться информация о романе пары, источники сообщили, что Купер не в восторге от новых отношений своей бывшей возлюбленной.