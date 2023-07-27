Брэдли Куперу не нравится новый роман Ирины Шейк, — источник

Бывший возлюбленный знаменитой модели "обеспокоен" ее новым романом с Томом Брэди.

Related video

Бывшего возлюбленного российской супермодели Ирины Шейк, Брэдли Купера, "беспокоит" ее новый роман с Томом Брэди. Кроме того, по словам источников, актер в ужасе от того, что квотербек НФЛ может "навсегда отнять у него ее сердце". Об этом пишет Daily Mail.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

О вероятных отношениях Ирины и Тома стало известно на выходных, когда папарацци засняли их в его машине. Как сообщают зарубежные СМИ, перед этим россиянка провела ночь дома у футболиста.

Теперь источники рассказали, как бывшие возлюбленные Шейк и Брэди отреагировали на новую пару. 48-летний американский актер и продюсер Брэдли Купер очень недоволен новым любовным увлечением своей бывшей девушки. Модель и актер начали встречаться в 2015 году, а в марте 2017 года у них родилась дочь по имени Леа. Несмотря на то, что звездная пара разошлась в 2019 году, они проводят много времени вместе ради девочки.

Но теперь, когда у звезды подиума новый роман, звезда "Мальчишника в Вегасе" высказал свое недовольство.

"Сказать, что его это не беспокоит, было бы ложью, — сообщает инсайдер. Он то и дело был с Ириной, и он так ее любит. Она мать его дочери и они две его самые любимые женщины в мире. Он чувствует, что впервые в жизни она встретила в Томе кого-то, кто навсегда отнимет у него ее сердце".

Ирина Шейк и Брэдли Купер с дочерью Фото: Bradley Cooper/Instagram

Что касается экс-супруги Тома Жизель Бюндхен, которая начала встречаться со звездой футбола в 2007 году и была с ним более десяти лет, прежде чем они подтвердили развод в октябре 2022 года, источник сообщил, что ее совершенно "не беспокоит" его роман с Ириной.

"Жизель не беспокоят Том и Ирина или кто-либо, с кем встречается Том, если он относится к своим детям с любовью, — сказал источник. — Том и Жизель развелись, и она переехала. Пока Том играет активную роль в жизни своих детей, как он это делает, и остается прекрасным отцом, которым он является, Жизель счастлива за него и за того, в кого он захочет влюбиться".

У Тома и Жизель двое детей — Вивиан, 10 лет, и Бенджамин, 13 лет, а также у него есть 15-летний сын Джек от его предыдущих отношений с Бриджит Мойнахан.

Жизель Бюндхен и Том Брэди Фото: Getty Images

Говорят, что Том и Ирина впервые познакомились, когда в мае их пригласили на свадьбу наследника искусства, миллиардера Джо Нахмада, и его давней подруги Мэдисон Хедрик.

Также Фокус писал, что Ирина Шейк провела ночь в доме Тома Брэди.