Ірина Шейк знялася топлес під час відпочинку з колишнім Бредлі Купером (фото)

Супермоделі вже кілька тижнів приписують роман із Томом Бреді.

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37-річна російська супермодель Ірина Шейк поділилася у своєму Instagram-акаунті серією фото, на яких вона позує топлес на кам'янистій місцевості вздовж набережної.

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Зірка подіуму, очевидно, роздяглася для фото, які їй зробив колишній коханий і батько її дитини, 48-річний актор Бредлі Купер.

На більшості зображень можна побачити, як Шейк прикриває оголені груди руками, розташовуючись серед масивного каміння і валунів. На першому фото Шейк стоїть прямо і притуляється до скелі, одягнена тільки в чорні плавки бікіні, шкарпетки Nike і біло-чорні кросівки.

Крім того, у своїх історіях в Instagram Шейк опублікувала фото Купера без сорочки, що лежить на каяку, розташованому недалеко від цих же каменів уздовж берегової лінії.

Шанувальники моделі спантеличені, адже їй уже кілька тижнів приписують роман із 45-річним квортербеком НФЛ Томом Бреді. Минулого тижня джерела повідомляли, що Шейк і Бреді готові жити разом.

З чуток, інтрижка пари стає все більш серйозною. І хоч кожен із них працює за своїм графіком, вони все одно намагаються бачитися так часто, як це можливо.

Також раніше стало відомо, що Ірина Шейк "звузила своє близьке коло", щоб "балакучі приятелі" не створили незручних ситуацій і не розбовтали зайвого журналістам таблоїдів.

Крім того, коли в мережі почала з'являтися інформація про роман пари, джерела повідомили, що Купер не в захваті від нових стосунків своєї колишньої коханої.