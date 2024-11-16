"Прокляте селфі на Оскарі": як склалися долі Анджеліни Джолі, Бреда Пітта, Меріл Стріп та інших після 2014 року

За 10 років у зірок А-списку сталися негаразди як у професійному, так і в особистому житті. Часто їм пригадують спільне фото, яке називають через це проклятим.

Пройшло 10 років з моменту "проклятого селфі" на церемонії "Оскар-2014". Як склалися долі зірок на фото, розповідає Daily Mail.

Телеведуча Еллен Дедженерес тоді поділилася легендарним кадром у X, тоді відомий як Twitter.

"Якби тільки руки Бредлі були довшими. Найкраще фото", — написала знаменитість.

"Оскар-2014"

Кевін Спейсі

Кар'єра Кевіна Спейсі була зруйнована через серію звинувачень у сексуальному насильстві, які згодом були спростовані, але залишили його в боргах і на межі банкрутства у 2024 році.

Після історичного селфі на церемонії вручення премії "Оскар" актора звинуватили в дев’яти сексуальних злочинах на чотирьох чоловіків під час його перебування на посаді художнього керівника лондонського театру Old Vic Theatre.

У 2023 році актора виправдали. Спейсі заперечував звинувачення, назвавши їх "божевіллям" і навіть звинувативши позивачів у "брехні заради грошей".

Після цього в актора закінчилися гроші, і він був змушений продати свій будинок.

Кевін Спейсі Фото: Getty Images

Бредлі Купер

Через 10 років після історичного селфі шанувальники та критики звинуватили Бредлі Купера в тому, що він зіграв композитора-єврея Леонарда Бернстайна з неправдоподібним носом у фільмі "Маестро".

Люди в соціальних мережах критикували актора через те, що ніс Бернстайна не був такого розміру.

Один користувач навіть зазначив, що Бредлі, який не є євреєм, не повинен був брати участь у кастингу з "такою кількістю чудових єврейських акторів".

Бредлі Купер у фільмі "Маестро" Фото: Скриншот

Люпіта Ніонго

Тоді Люпіта Ніонго отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль другого плану у фільмі "12 років рабства".

А у 2023 році акторка та Джошуа Джексон шокували шанувальників, коли розірвали свої стосунки після року роману.

Люпіта написала: "Я опинилася в сезоні розбитого серця через кохання, яке раптово й нищівно згасло через обман".

Люпіта Ніонго Фото: Getty Images

Ченнінг Татум

Ченнінгу Татуму також не пощастило з особистим життям

Актор розлучився з Дженною Деван у 2019 році, а також розійшовся з Джессі Джей та Зої Кравіц після заручин.

Після тривалого розлучення з Деван, яка народила йому доньку Еверлі, Ченнінг заручився з донькою Ленні Кравіца восени 2023 року. Втім, після премʼєри їхнього фільму "Кліпни двічі" пара вирішила розійтися.

"Зрештою, коли проєкт закінчився, вони зрозуміли, що опинилися на різних сторінках із тим, чого хотіли. Усе швидко закінчилося після завершення престуру", — говорило джерело, близьке до експари.

Ченнінг Татум та Зої Кравіц Фото: Getty Images

Еллен Дедженерес

На момент селфі телеведуча ще вела своє однойменне ток-шоу.

Втім, репутація Еллен серйозно постраждала у 2020 році, коли шоу було назване як токсичне робоче місце, і троє продюсерів пішли через претензії.

Тоді ведуча попросила вибачення за "те, чого не повинно було статися", але захищалася, кажучи, що вона та сама щира людина — хоча й недосконала — як перед камерою, так і поза нею".

Вона назвала цей період "дуже, дуже важким" і сказала, що "плакала щодня", знімаючи останні частини свого шоу.

Згодом ведуча розповіла, що в неї діагностували синдром дефіциту уваги/гіперактивності (СДУГ) і обсесивно-компульсивний розлад (ОКР), а також зізналася, що вона бореться з кількома іншими захворюваннями та пішла в терапію.

Еллен Дедженерес Фото: Скріншот

Бред Пітт і Анджеліна Джолі

Зіркові колишні, які почали зустрічатися у 2005 році і одружилися у 2014 році, були втягнуті в одну з найбільш тривалих шлюборозлучних історій у Голлівуді після їхнього розриву у 2016 році.

Вони познайомилися на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт" — коли Бред ще був одружений з Дженніфер Еністон — і майже одразу зʼявилися чутки про те, що актор зрадив зірці "Друзів".

Згодом Анджеліна Джолі звинувачувала Пітта у вживанні алкоголю та негативній поведінці перед дітьми. Акторська експара тривалий час ділила опіку над трьома біологічними та трьома прийомними дітьми. Окрему увагу приділили виноробні у Франції, доля якої досі вирішується в суді.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі Фото: Getty Images

Меріл Стріп

Меріл Стріп у 2023 році розлучилася з чоловіком Доном Гаммером.

Вона вийшла заміж за Гаммера в 1978 році і народила йому чотирьох дітей — 43-річного Генрі, 40-річну Меймі, 37-річну Грейс і 30-річну Луїзу Джейкобсон.

Але в жовтні 2023 року з’ясувалося, що пара розійшлася "понад шість років" тому після того, як вирішила "жити окремо".

Меріл Стріп та Дон Гаммер Фото: Getty

Джаред Лето

Актор отримав роль Джокера в адаптації коміксів DC "Загін самогубців" 2016 року, але був розлючений, коли дізнався про фільм "Джокер" з Гоакіном Феніксом у головній ролі.

У 2019 році повідомлялося, що Лето намагався отримати допомогу своїх агентів у знищенні проєкту Warner Bros. після того, як почув, що версія Тодда Філліпса в розробці.

Джаред Лето Фото: Getty Images

Нагадаємо, Джаред Лето оскандалився зверненням до росіян.

Також Фокус писав про найвідоміші курйози "Оскара".