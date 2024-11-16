"Проклятое селфи на Оскаре": как сложились судьбы Анджелины Джоли, Брэда Питта, Мерил Стрип и других после 2014 года

За 10 лет у звезд А-списка произошли проблемы как в профессиональной, так и в личной жизни. Часто им вспоминают совместное фото, которое называют из-за этого проклятым.

Прошло 10 лет с момента "проклятого селфи" на церемонии "Оскар-2014". Как сложились судьбы звезд на фото, рассказывает Daily Mail.

Телеведущая Эллен Дедженерес тогда поделилась легендарным кадром в X, тогда известный как Twitter.

"Если бы только руки Брэдли были длиннее. Лучшее фото", — написала знаменитость.

"Оскар-2014"

Кевин Спейси

Карьера Кевина Спейси была разрушена из-за серии обвинений в сексуальном насилии, которые впоследствии были опровергнуты, но оставили его в долгах и на грани банкротства в 2024 году.

После исторического селфи на церемонии вручения премии "Оскар" актера обвинили в девяти сексуальных преступлениях в отношении четырех мужчин во время его пребывания на должности художественного руководителя лондонского театра Old Vic Theatre.

В 2023 году актера оправдали. Спейси отрицал обвинения, назвав их "безумием" и даже обвинив истцов во "лжи ради денег".

После этого у актера закончились деньги, и он был вынужден продать свой дом.

Кевин Спейси Фото: Getty Images

Брэдли Купер

Спустя 10 лет после исторического селфи поклонники и критики обвинили Брэдли Купера в том, что он сыграл композитора-еврея Леонарда Бернстайна с неправдоподобным носом в фильме "Маэстро".

Люди в социальных сетях критиковали актера из-за того, что нос Бернстайна не был такого размера.

Один пользователь даже отметил, что Брэдли, который не является евреем, не должен был участвовать в кастинге с "таким количеством замечательных еврейских актеров".

Брэдли Купер в фильме "Маэстро" Фото: Скриншот

Люпита Нионго

Тогда Люпита Нионго получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "12 лет рабства".

А в 2023 году актриса и Джошуа Джексон шокировали поклонников, когда разорвали свои отношения после года романа.

Люпита написала: "Я оказалась в сезоне разбитого сердца из-за любви, которая внезапно и сокрушительно угасла из-за обмана".

Люпита Нионго Фото: Getty Images

Ченнинг Татум

Ченнингу Татуму также не повезло с личной жизнью

Актер развелся с Дженной Деван в 2019 году, а также разошелся с Джесси Джей и Зои Кравиц после помолвки.

После длительного развода с Деван, которая родила ему дочь Эверли, Ченнинг обручился с дочерью Ленни Кравица осенью 2023 года. Впрочем, после премьеры их фильма "Моргни дважды" пара решила разойтись.

"В конце концов, когда проект закончился, они поняли, что оказались на разных страницах с тем, чего хотели. Все быстро закончилось после завершения пресс-тура", — говорил источник, близкий к экс-паре.

Ченнинг Татум и Зои Кравиц Фото: Getty Images

Эллен Дедженерес

На момент селфи телеведущая еще вела свое одноименное ток-шоу.

Впрочем, репутация Эллен серьезно пострадала в 2020 году, когда шоу было названо как токсичное рабочее место, и трое продюсеров ушли из-за претензий.

Тогда ведущая извинилась за "то, чего не должно было произойти", но защищалась, говоря, что она тот же искренний человек — хотя и несовершенный — как перед камерой, так и вне ее".

Она назвала этот период "очень, очень тяжелым" и сказала, что "плакала каждый день", снимая последние части своего шоу.

Впоследствии ведущая рассказала, что у нее диагностировали синдром дефицита внимания/гиперактивности (СДВГ) и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), а также призналась, что она борется с несколькими другими заболеваниями и пошла в терапию.

Эллен Дедженерес Фото: Скриншот

Брэд Питт и Анджелина Джоли

Звездные бывшие, которые начали встречаться в 2005 году и поженились в 2014 году, были втянуты в одну из самых длительных бракоразводных историй в Голливуде после их разрыва в 2016 году.

Они познакомились на съемках фильма "Мистер и миссис Смит" — когда Брэд еще был женат на Дженнифер Энистон — и почти сразу появились слухи о том, что актер изменил звезде "Друзей".

Впоследствии Анджелина Джоли обвиняла Питта в употреблении алкоголя и негативном поведении перед детьми. Актерская экс-пара долгое время делила опеку над тремя биологическими и тремя приемными детьми. Отдельное внимание уделили винодельне во Франции, судьба которой до сих пор решается в суде.

Брэд Питт и Анджелина Джоли Фото: Getty Images

Мерил Стрип

Мерил Стрип в 2023 году развелась с мужем Доном Хаммером.

Она вышла замуж за Хаммера в 1978 году и родила ему четверых детей — 43-летнего Генри, 40-летнюю Мэйми, 37-летнюю Грейс и 30-летнюю Луизу Джейкобсон.

Но в октябре 2023 года выяснилось, что пара разошлась "более шести лет" назад после того, как решила "жить отдельно".

Мерил Стрип и Дон Хаммер Фото: Getty

Джаред Лето

Актер получил роль Джокера в адаптации комиксов DC "Отряд самоубийц" 2016 года, но был в ярости, когда узнал о фильме "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли.

В 2019 году сообщалось, что Лето пытался получить помощь своих агентов в уничтожении проекта Warner Bros. после того, как услышал, что версия Тодда Филлипса в разработке.

Джаред Лето Фото: Getty Images

Напомним, Джаред Лето оскандалился обращением к россиянам.

Также Фокус писал о самых известных курьезах "Оскара".