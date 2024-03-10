Падения, кражи и селфи: самые известные курьезы "Оскара"

"Оскар" вручат уже сегодня, 10 марта. Но кроме красной дорожки и имен победителей, все так же ждут от церемонии настоящего шоу.

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Самая престижная кинематографическая премия "Оскар" была учреждена в 1929 году, и не удивительно, что за это время собралось много интересных фактов и курьезных случаев с этого события. В этом году церемония награждения "Оскар" пройдет 10 марта.

И кто-то будет смотреть церемонию ради того, чтобы узнать, какой фильм назовут лучшим, кто-то – ради того, чтобы полюбоваться на роскошные наряды, а кто-то и замрет у экрана в ожидании чего-то выходящего за рамки сценария. Такое на "Оскаре" случалось куда чаще, чем можно подумать. Фокус собрал самые забавные курьезы церемонии.

К слову, церемонию до коронавируса переносили трижды. В 1938 году – из-за наводнения в Лос-Анджелесе. В 1968 году – после убийства Мартина Лютера Кинга, а 1981 году – после покушения на президента США Рональда Рейгана.

Первая церемония

Самая первая церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук состоялась 16 мая 1929 года. "Оскаром" ее назовут только в 1940-х. И эта первая церемония прошла достаточно курьезно. Не было ни красной дорожки, ни толп папарацци. Не было даже волнений по поводу того, кому достанется награда, потому что результаты были объявлены в феврале и напечатаны в информационном бюллетене Академии. Первую статуэтку (еще не получившую прозвища "Оскар") уже подарили актеру Эмилю Яннингсу, который сфотографировался с ней перед возвращением в Германию. Вся раздача наград заняла 15 минут.

В следующем году Академия не печатала имена победителей в бюллетене, но заранее предоставила список газетам, чтобы его можно было опубликовать сразу после награждения. Это правило соблюдалось до 1940 года, пока газета Los Angeles Times не поспешила и не напечатала имена победителей в вечернем выпуске, еще до церемонии. После этого скандала Академия ввела правило запечатанных конвертов и окружила церемонию секретностью.

Таинственный незнакомец

Актриса Элис Брейди получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана за роль в картине "В старом Чикаго" в 1938 году. Но вместо Элис на сцену вышел неизвестный мужчина. Он сообщил, что представляет актрису и она поручила ему забрать статуэтку. В итоге личность мужчины так и осталась тайной, а "Оскар" больше никто не видел. Элис, которая осталась без награды, киноакадемики вручили другую статуэтку.

Голый гость

Продюсер Майкл Филлипс в 1974 году готовился представить номинантов в категории "Лучший фильм", а Элизабет Тейлор должна была объявить победителя. Но на сцену выбежал абсолютно обнаженный Роберт Опель, показал жест, символизирующий мир, и скрылся за кулисами. Тейлор потеряла дар речи, так что ее соведущий Дэвид Нивен сказал: "Будет забавно, если единственным разом в жизни этого человека, когда над его шуткой посмеялись, будет связана с тем, что он снимет штаны и покажет свои недостатки?".

Роберт Опель на "Оскаре"

Оказалось, что фотограф и художник Роберт Опель частенько появлялся голым в публичных местах, протестуя против запрета нудистских пляжей. В 1979 году его убили в собственной галерее.

Падение Дженнифер Лоуренс сделало ее платье очень дорогим

Когда Дженнифер Лоуренс спешила на сцену в 2013 году, чтобы получить "Оскар" за роль в фильме "Мой парень — псих", она споткнулась и упала в своем роскошном бледно-розовом платье Christian Dior. Это было забавно, но взволнованные актеры и режиссеры частенько падают на красных дорожках и на церемониях. Например, падал Рами Малек в 2019 году, а актрисы часто спотыкаются, когда кто-то наступает на подол их вечерних платьев.

Падение Дженнифер Лоуренс

Курьез был в том, что забавный инцидент сделал платье Лоуренс культовым. И цена на него возросла до 4 миллионов долларов.

Суперзвездное селфи

В 2014 году ведущей церемонии стала американская телеведущая Эллен Дедженерес. Она шутила, появилась в образе доброй ведьмы Глинды из Страны Оз, заказала для звездных гостей пиццу, пока они ждали конца церемонии и блюд от шеф-повара Вольфганга Пака, собрав с актеров деньги за доставку. И сделала самое звездное селфи в истории премии. На нем поместились сама Эллен, Мерил Стрип, Джулия Робертс, Брэд Питт, Брэдли Купер, Дженнифер Лоуренс, Анджелина Джоли, Кевин Спейси, Ченнинг Татум, Джаред Лето и Люпита Нионго. Всего за несколько часов фото набрало больше двух миллионов ретвитов и вошло в историю кинопремии.

Суперзвездное селфи

А шутка: "Вот бы у Брэдли Купера рука была длиннее" набрала множество лайков.

Ошибка "Ла-Ла Ленда"

Пожалуй, самым большим конфузом на церемонии стал инцидент 2017 года. Фэй Данауэй и Уоррен Битти, сыгравшие полвека назад Бонни и Клайда, объявили победителем фильм "Ла-Ла Ленд". На сцену успели подняться актеры и создатели картины. Они успели получить статуэтки и даже произнести благодарственную речь, когда выяснилось, что победила драма "Лунный свет".

Курьез с лучшим фильмом 2017 года

Оказалось, что Уоррену Битти дали неправильный конверт, в котором объявлялась награда за "Лучшую женскую роль". Команда "Лунного света" конечно получила свои статуэтки, но момент был испорчен.

Очень странные благодарственные речи

На церемонии действует правило: благодарственная речь длится не более 45 секунд. Если победитель забывает о времени, его прерывает оркестр. Правило ввели после 2002 года, когда церемония затянулась почти на пять часов из болтливых победителей.

К слову, самыми немногословными были Уильям Холден и Альфред Хичкок. Получив статуэтки, они ограничились коротким "спасибо".

Роберто Бениньи и его звездный час на "Оскаре"

Зато Кьюба Гудинг-младший 14 раз сказал залу, что любит его, а Роберто Бениньи был так рад, что пошел на сцену по спинкам кресел, а потом, переволновавшись, выдал очень странную благодарственную речь, заявив, что хотел бы быть "богом Юпитером, чтобы похитить всех присутствующих и заняться с ними любовью".

Забывчивые Леонардо Ди Каприо и Мерил Стрип

Тот факт, что Леонардо Ди Каприо был номинирован на "Оскар" пять раз за такие фильмы, как "Что гложет Гилберта Грэйпа", "Авиатор", "Кровавый алмаз", "Волк с Уолл-Стрит", но статуэтку так и не получил, уже можно считать курьезом. Полученная в 2016 году награда за "Выжившего" фанатами актера считается призом вежливости. В итоге Лео забыл своего "Оскара" в ресторане после афтепати премии. Ему вернул статуэтку кто-то из ресторана уже после вечеринки.

Лео получает свой долгожданный "Оскар"

Мерил Стрип, получив своего первого "Оскара" за фильм "Крамер против Крамера", так распереживалась, что забыла статуэтку в туалете. Коллеги до сих пор припоминают Стрип этот забавный инцидент. Она получила "Оскар" еще два раза, но больше награду не теряла.

Бледная "красная" дорожка

Юбилейный, 95-й "Оскар", который прошел в 2023 году был довольно скучным и предсказуемым. Обошлось без громких скандалов и инцидентов. Но главным курьезом стало решение изменить цвет красной дорожки. Впервые за 62 года она была не запатентованного оттенка Academy Red, а цвета шампанского. Лиза Лав, креативный консультант красной дорожки "Оскара" сообщила о революционном решении слишком поздно. Наряды селебрити обычно готовят заранее, и светлые наряды популярны, но они на фоне дорожки и стен цвета шампань выглядели просто ужасно.

Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Самые эффектные женщины Голливуда просто сливались с декорациями. И об этом провале писали все таблоиды. К тому же, на светлом ковре был виден весь мусор.

Напомним, ранее Гвинет Пэлтроу показала, как использует свой "Оскар". Она подпирает им дверь.

А Фокус писал о неудачниках "Оскара", тех, кто бы номинирован много раз, но так и не получил статуэтку. Впрочем, возможно, в этом году из списка пропадет Брэдли Купер, звезда фильма "Маэстро".