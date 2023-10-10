Упор для двери: Гвинет Пэлтроу показала, как использует свою статуэтку "Оскар" (видео)

В интервью актриса Гвинет Пэлтроу также рассказала о своей любимой роли в кино.

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Американская актриса, певица и лауреатка премии "Оскар" Гвинет Пэлтроу во время интервью Vogue для шоу "73 вопроса" рассказала, что использует свой приз, который она получила за лучшую женскую роль в 1998 году за фильм "Влюбленный Шекспир", в качестве дверного упора, сообщает People.

В видео, которое было снято летом в ее доме в Хэмптоне, 51-летняя актриса привела интервьюера Джо Сабиа в свой сад. Когда они прошли через дверной проем, камера сняла статуэтку "Оскар", лежащую на земле, подпирая дверь.

"Какая красивая награда Американской киноакадемии", — сказала Сабия. Пэлтроу с улыбкой обернулась и пошутила: "Мой дверной упор. Он работает отлично!"

В интервью Пэлтроу спросили о ее любимой роли в кино. "О боже, мне так повезло. У меня было так много потрясающих ролей", — сказала актриса.

Сабия спросила Пэлтроу, какой из ее многочисленных фильмов она бы на самом деле досмотрела до конца. "Может быть, Эмма", — ответила она, ссылаясь на свою роль героини Джейн Остин.

Звезда также коротко ответила на вопрос, чего ей больше всего не хватает в роли ведущей леди Голливуда: "Ничего".

Ранее сообщалось, что Гвинет Пэлтроу трогательно поздравила с 51-летием Кэмерон Диас. Звездные подруги часто делятся совместными снимками в честь дней рождения друг друга.