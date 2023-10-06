Гвинет Пэлтроу дала редкий комментарий о Дакоте Джонсон

Звезда "50 оттенков серого" встречается с бывшим мужем Пэлтроу Крисом Мартином.

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51-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу дала редкий комментарий о новой девушке бывшего мужа Криса Мартина, 46, актрисе Дакоте Джонсон, 34, в своем Instagram.

Фанат попросил основательницу "Goop" описать ее отношения со звездой "50 оттенков серого" во время вопросов и ответов в Instagram, на что Пэлтроу ответила: "Мы на самом деле очень хорошие друзья".

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Обладательница "Оскара" продолжила восхищаться Джонсон и даже призналась, что "очень сильно" ее любит.

"Она очаровательный, замечательный человек", — сказала Гвинет.

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Гвинет Пэлтроу Фото: Скріншот

Две актрисы встречались на модном показе Gucci в Лос-Анджелесе в 2021 году, где их заметили за разговором.

За год до этого Джонсон присоединилась к Пэлтроу и Мартину во время семейной лыжной поездки в Аспен, штат Колорадо, где к ним присоединились двое детей бывших супругов: Эппл, которой сейчас 19 лет, и Мозес, которому 17.

Дакота Джонсон Фото: Кадр из фильма

Гвинет Пэлтроу и фронтмен "Coldplay" Крис Мартин были женаты с 2003 по 2016 годы. Сейчас актриса состоит в браке со сценаристом Брэдом Фелчаком.

Крис Мартин с сыном Фото: скріншот

Напомним, Гвинет Пэлтроу сходила на семейный ужин без макияжа.

Также Фокус писал о свидании Криса Мартина и Дакоты Джонсон.