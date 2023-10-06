Гвінет Пелтроу дала рідкісний коментар про Дакоту Джонсон

Зірка "50 відтінків сірого" зустрічається з колишнім чоловіком Пелтроу Крісом Мартіном.

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51-річна американська акторка Гвінет Пелтроу дала рідкісний коментар про нову дівчину колишнього чоловіка Кріса Мартіна, 46, акторку Дакоту Джонсон, 34, у своєму Instagram.

Фанат попросив засновницю "Goop" описати її стосунки із зіркою "50 відтінків сірого" під час запитань і відповідей в Instagram, на що Пелтроу відповіла: "Ми насправді дуже хороші друзі".

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Володарка "Оскара" продовжила захоплюватися Джонсон і навіть зізналася, що "дуже сильно" її любить.

"Вона чарівна, чудова людина", — сказала Гвінет.

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Гвінет Пелтроу Фото: Скриншот

Дві акторки зустрічалися на модному показі Gucci в Лос-Анджелесі у 2021 році, де їх помітили за розмовою.

За рік до цього Джонсон приєдналася до Пелтроу та Мартіна під час сімейної лижної поїздки в Аспен, штат Колорадо, де до них приєдналися двоє дітей колишнього подружжя: Еппл, якій наразі 19 років, і Мозес, якому 17.

Дакота Джонсон Фото: Кадр из фильма

Гвінет Пелтроу та фронтмен "Coldplay" Кріс Мартін були одружені з 2003 по 2016 роки. Наразі акторка перебуває у шлюбі зі сценаристом Бредом Фелчаком.

Кріс Мартін із сином Фото: Скріншот

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу сходила на сімейну вечерю без макіяжу.

Також Фокус писав про побачення Кріса Мартіна та Дакоти Джонсон.