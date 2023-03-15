Оскаровские лузеры. Кто был номинирован много раз, но так и не получил приз

Обладатели "Оскара" становятся элитой среди прочих актеров и режиссеров и прочих причастных, однако есть несколько неудачников, которые были номинированы много раз, но так и не получили свою статуэтку.

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Не смотря на критику "Оскар" был и остается престижной премией. Его обладатели автоматически получают большие гонорары, они перемещаются в негласный клуб оскаровских лауреатов, и, в конце концов, получая "Оскар", они со слезами благодарят близких (обычно маму), иногда делают политические заявления (как Марлон Брандо, хоть и не лично), пока им аплодируют из зала их коллеги и миллионы зрителей по всему миру. Но есть список тех, кто был номинирован много раз, но удача им так и не улыбнулась. Об этом пишет Digital Trends.

К слову, для этих неудачников в зале кинотеатра "Долби" даже есть особая зона.

До недавнего времени в этом списке был Леонардо ДиКаприо, который будучи номинирован шесть раз, в итоге получил "Оскар" за роль в фильме "Выживший".

Фраза "Оскаровский неудачник" звучит резко, но для людей в этом списке она просто подчеркивает прошлые несправедливости и этот список освещает всю большую работу, которую они проделали за эти годы.

Уэс Андерсон (7 номинаций)

История взаимоотношений Уэса Андерсона и "Оскара", это воистину история несчастливой любви. Андерсон — кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер. Один из представителей американского независимого кино. Номинант на премию "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий" за фильмы "Семейка Тененбаум" (2001) и "Королевство полной луны" (2012). Также был дважды номинирован на премию в категории "Лучший анимационный полнометражный фильм" за мультфильмы "Бесподобный мистер Фокс" (2009) и "Остров собак" (2018). Как режиссер, сценарист и продюсер был номинирован в 2015 году за фильм "Отель "Гранд Будапешт" и снова мимо.

Трейлер фильма "Отель "Гранд Будапешт"

У него достаточно других наград, но "Оскар" Уэсу никак не дается.

Ричард Бертон (7 номинаций)

Ричард Бертон и Элизабет Тэйлор в фильме "Клеопатра" Фото: Скриншот

Супруг блистательной Элизабет Тейлор, у которой, кстати, было три "Оскара", так и не получил ни одного. Ричард Бертон был в 1960-е самым высокооплачиваемым актером Голливуда, его дуэт с Элизабет в "Клеопатре" до сих пор будоражит сердца поклонников. Но в итоге над его неудачами начали подшучивать даже его коллеги.

Получив "Оскар" в 1970 году, Джон Уэйн сделал вид, что бросает статуэтку Бертону и сказал: "Это ты заслужил статуэтку".

Гленн Клоуз (8 номинаций)

Блистательная Гленн Клоуз создала настолько яркие образы на экране, что тяжело поверить в тот факт, что "Оскара" у нее нет. Она номинировалась и за роли второго плана и за главные: в фильмах "Роковое влечение" (1987) и "Опасные связи" (1988), но "Оскар" всякий раз от нее ускользал.

Гленн Клоуз в фильме "Опасные связи"

В 2018 году у нее были все шансы получить "Оскар" за роль в фильме "Жена", но награда досталась Оливии Колман за роль в "Фаворитке".

Питер О’Тул (8 номинаций)

Питер О"Тул и его почетный "Оскар"

Питер О'Тул был одним из лучших актеров своего поколения и одним из редких трагиков, получавших номинации в течение четырех разных десятилетий. В 1960-х годах он был номинирован на лучшую мужскую роль четыре раза, в том числе и за культовую картину "Лоуренс Аравийский". В 1970-х годах была только одна номинация за сатиру 1972 года "Правящий класс", но проиграл достойному сопернику: Марлону Брандо за роль в "Крестном отце".

В 1980-х годах О'Тул был номинирован дважды. В 2000-х один раз. И получил почетный "Оскар" в 2002 году. Питер хотел вообще от него отказаться, но изменил свое решение.

Брэдли Купер (9 номинаций)

Удивительно, что Брэдли Купер так нелюбим "Оскаром", что уже перегнал таких известных неудачников, как Бертон и О'Тул. Но факт остается фактом. Он получил свою первую номинацию на лучшую мужскую роль в 2012 году за "Мой парень — псих", после номинации сыпались, как из рога изобилия, Купер могу получить статуэтку за лучшую мужскую роль, лучший фильм и лучший адаптированный сценарий за ремейк фильма "Звезда родилась" 2018 года, но Брэдли все еще без "Оскара".

Брэдли Купер с мамой на одной из церемоний "Оскар" Фото: Getty Images

В 2014 году Брэдли говорил, что уже не ждет с трепетом, что ему вручат "Оскар", но ему бы, конечно, хотелось его получить.

"Замечательно получить признание от коллег. Помню, как мне нравилось в детстве смотреть церемонию "Оскар". Но сейчас все это на меня никакого влияния не оказывает… Мне просто нравится, что на "Оскаре" рядом со мной сидят мои близкие и смотрят на все это вживую", — говорил актер, который на 95-й церемонии не появился.

Пол Томас Андерсон (11 номинаций)

Зная Пола Андерсона, как одного из самых уважаемых режиссеров своего поколения, вы могли бы подумать, что он уже получил "Оскар" хоть за оригинальный сценарий, или за лучший фильм, или в номинациях "Лучший режиссер" и "Лучший адаптированный сценарий". Но нет. Он попал в список величайших режиссеров всех времен, но пока у него есть награды только Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей, что тоже достижение.

Трейлер фильма "Нефть"

Самым обидным был проигрыш 2008 года, ведь его фильм "Нефть" считается одной из лучших картин XXI века в главных номинациях уступил братьям Коэнам и их картине "Старикам тут не место". Это был достойный противник, но горечь от проигрыша это явно не подсластило.

Томас Ньюман (15 номинаций)

Пренебрежительно относятся не только к кинозвездам и режиссерам. Людей, которые остаются за кадром, тоже обходят наградами. Томас Ньюман, известный композитор, создавший музыку для фильмов "Побег из Шоушенка", "Маленькие женщины", "Красота по-американски", "В поисках Немо", "ВАЛЛ-И", "Координаты "Скайфолл" и многих-многих других, все еще не получил свой "Оскар".

Трейлер фильма "Красота по-американски"

Обидней всего, что Томас происходит из музыкальной семьи, его отец Альфред Ньюман и его двоюродный брат Рэнди оба получили награды Академии.

Грег П. Рассел (17 номинаций)

Еще один человек, которого не увидишь в кадре, но чья работа создает магию на экране. Этот звукорежиссер номинировался за свои работы с 1989 года. Он работал над фильмами "Маска Зорро", "Армагеддон", "Перл-Харбор", "Патриот" и даже за "Трансформеров", но статуэтки у него все еще нет.

Трейлер фильма "Перл-Харбор"

Но Грег продолжает свою работу. Его последней работой стал "Крик 6" 2023 года.

Напомним, ранее Фокус писал о главных секретах кинопремии "Оскар", а также о тех, кому досталась награда в 2023 году.