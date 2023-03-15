Оскарівські лузери. Хто був номінований багато разів, але так і не отримав приз

Власники "Оскара" стають елітою серед інших акторів та режисерів та інших причетних, проте є кілька невдах, які були номіновані багато разів, але так і не отримали своєї статуетки.

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Попри критику, "Оскар" був і залишається престижною премією. Його володарі автоматично отримують великі гонорари, вони переміщаються до таємного клубу оскарівських лауреатів, і, зрештою, отримавши "Оскар", вони зі сльозами дякують близьким (зазвичай мамі), іноді роблять політичні заяви (як Марлон Брандо, хоч і не особисто), поки їм аплодують із зали їхні колеги та мільйони глядачів у всьому світі. Але є список тих, хто був номінований багато разів, але успіх їм так і не посміхнувся. Про це пише Digital Trends.

До речі, для цих невдах у залі кінотеатру "Долбі" навіть є особлива зона.

Донедавна в цьому списку був Леонардо ДіКапріо, який був номінований шість разів, у результаті отримав "Оскар" за роль у фільмі "Той, що вижив".

Фраза "Оскарівський невдаха" звучить різко, але для людей у цьому списку вона просто підкреслює минулі несправедливості і цей список висвітлює велику роботу, яку вони проробили за ці роки.

Вес Андерсон (7 номінацій)

Історія взаємин Веса Андерсона та "Оскара", це воістину історія нещасливого кохання. Андерсон — кінорежисер, сценарист, актор та продюсер. Один із представників американського незалежного кіно. Номінант на премію "Оскар" у категорії "Найкращий оригінальний сценарій" за фільми "Сімейка Тененбаум" (2001) та "Королівство повного місяця" (2012). Також був двічі номінований на премію у категорії "Кращий анімаційний повнометражний фільм" за мультфільми "Незрівнянний містер Фокс" (2009) та "Острів собак" (2018). Як режисер, сценарист та продюсер був номінований у 2015 році за фільм "Готель "Гранд Будапешт" і знову мимо.

Трейлери фильму "Готель "Гранд Будапешт"

В нього досить інших нагород, але "Оскар" Весу ніяк не дається.

Річард Бертон (7 номінацій)

Річард Бертон та Елізабет Тейлор у фільмі "Клеопатра" Фото: Скріншот

Чоловік блискучої Елізабет Тейлор, у якої, до речі, було три "Оскари", так і не отримав жодного. Річард Бертон був у 1960-ті найоплачуванішим актором Голлівуду, його дует з Елізабет у "Клеопатрі" досі хвилює серця шанувальників. Але в результаті з його невдач почали жартувати навіть його колеги.

Отримавши "Оскар" в 1970 році, Джон Вейн вдав, що кидає статуетку Бертону і сказав: "Це ти заслужив статуетку".

Гленн Клоуз (8 номінацій)

Блискуча Глен Клоуз створила настільки яскраві образи на екрані, що важко повірити в той факт, що "Оскара" у неї немає. Вона номінувалася і за ролі другого плану і за головні: у фільмах "Фатальний потяг" (1987) та "Небезпечні зв'язки" (1988), але "Оскар" щоразу від неї вислизав.

Гленн Клоуз у фільмі "Небезпечні зв'язки"

У 2018 році вона мала всі шанси отримати "Оскар" за роль у фільмі "Дружина", але нагорода дісталася Олівії Колман за роль у "Фаворитці".

Пітер О'Тул (8 номінацій)

Пітер О'Тул та його почесний "Оскар"

Пітер О'Тул був одним із найкращих акторів свого покоління і одним із рідкісних трагіків, які отримували номінації протягом чотирьох різних десятиліть. У 1960-х роках він був номінований на кращу чоловічу роль чотири рази, зокрема за культову картину "Лоуренс Аравійський". У 1970-х роках була лише одна номінація за сатиру 1972 року "Правлячий клас", але програв гідному супернику: Марлону Брандо за роль у "Хрещений батько".

У 1980-х роках О'Тул було номіновано двічі. У 2000-х один раз. І отримав почесний "Оскар" у 2002 році. Пітер хотів взагалі відмовитися, але змінив своє рішення.

Бредлі Купер (9 номінацій)

Дивно, що Бредлі Купер такий неулюблений "Оскар", що вже перегнав таких відомих невдах, як Бертон та О'Тул. Але факт залишається фактом. Він отримав свою першу номінацію на найкращу чоловічу роль у 2012 році за "Мій хлопець — псих", після номінації сипалися, як з рогу достатку, Купер може отримати статуетку за найкращу чоловічу роль, найкращий фільм та найкращий адаптований сценарій за ремейк фільму "Народження зірки" 2018 року, але Бредлі все ще без "Оскара".

Бредлі Купер із мамою на одній із церемоній "Оскар" Фото: Getty Images

У 2014 році Бредлі говорив, що вже не чекає з трепетом, що йому вручать "Оскар", але йому, звичайно, хотілося б його отримати.

"Прекрасно отримати визнання від колег. Пам'ятаю, як мені подобалося в дитинстві дивитися церемонію "Оскар". Але зараз все це на мене ніякого впливу не робить... Мені просто подобається, що на "Оскарі" поряд зі мною сидять мої близькі і дивляться на все це наживо", — говорив актор, який на 95-й церемонії не з'явився.

Пол Томас Андерсон (11 номінацій)

Знають Пола Андерсона, як одного з найшанованіших режисерів свого покоління, ви могли б подумати, що він уже отримав "Оскар" хоч за оригінальний сценарій, або за найкращий фільм, або в номінаціях "Найкращий режисер" та "Найкращий адаптований сценарій". Але немає. Він потрапив до списку найвидатніших режисерів усіх часів, але поки що має нагороди лише Каннського, Венеціанського та Берлінського кінофестивалів, що теж досягнення.

Трейлери фильму "Нафта"

Найприкрішим був програш 2008 року, адже його фільм "Нафта" вважається однією з найкращих картин XXI століття у головних номінаціях поступився братам Коенам та їхній картині "Старим тут не місце". Це був гідний противник, але гіркота від програшу це явно не підсолодило.

Томас Ньюман (15 номінацій)

Зневажливо ставляться не лише до кінозірок та режисерів. Людей, які залишаються за кадром, теж оминають нагороди. Томас Ньюман, відомий композитор, який створив музику для фільмів "Втеча з Шоушенка", "Маленькі жінки", "Краса по-американськи", "У пошуках Немо", "ВАЛЛ-І", "Координати "Скайфолл" та багатьох інших, все ще не отримав свого "Оскара".

Трейлери фильму "Краса по-американськи"

Найприкріше, що Томас походить з музичної сім'ї, його батько Альфред Ньюман і його двоюрідний брат Ренді обидва отримали нагороди Академії.

Грег П. Расселл (17 номінацій)

Ще одна людина, яку не побачиш у кадрі, але чия робота створює магію на екрані. Цей звукорежисер номінувався за свої роботи із 1989 року. Він працював над фільмами "Маска Зорро", "Армагеддон", "Перл-Гарбор", "Патріот" і навіть за "Трансформерів", але статуетки у нього все ще немає.

Трейлери фильму "Перл-Харбор"

Але Грег продовжує свою роботу. Його останньою роботою став "Крик 6" 2023 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про головні секрети кінопремії "Оскар", а також про тих, кому дісталася нагорода у 2023 році.