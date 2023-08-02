Встречаются, но все отрицают: новое о романе Ирины Шейк и Тома Брэди

Бывшая девушка Брэдли Купера и бывший муж супермодели Жизель Бюндхен явно встречаются, несмотря на заверения в том, что они "лишь друзья".

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В Голливуде назревает новый звездный роман. Модель Ирина Шейк и звезда американского футбола Том Брэди провели вместе ночь. Ранее они заверяли журналистов, что между ними только "платонические" отношения. Об этом пишет Page Six.

Слухи о романе бывшей девушки Брэдли Купера и бывшего мужа супермодели Жизель Бюндхен стали появляться еще в июне. Но источники, близкие к модели, сказали, что их отношения были "чисто платоническими" и они "просто друзья".

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Но на прошлые выходные Тома Брэди и Ирину Шейк сфотографировали, когда он забрал ее из отеля Bel-Air и поехал в свой дом в Лос-Анджелесе, согласно источнику.

Они появились на следующее утро вместе, и Том отвез ее обратно в отель.

Том Брэди и Жизель Бюндхен Фото: Getty Images

А другие инсайдеры заявили, что на свадьбе Джо Нахмада и Мэдисон Хедрик, которая прошла в начале июня в Европе, 37-летняя Шейк буквально выследила Брэди и практически не спускала с него глаз на протяжении всего празднования, которое длилось все выходные.

Менеджер Ирины Шейк категорически опроверг эту версию, заявив СМИ, что она "полностью вымышлена".

Источники, близкие к Шейк, также сказали: "Они просто друзья. У них чисто платонические отношения".

Однако теперь пара, кажется, сблизилась, поскольку другой источник сообщил, что происходит "что-то новое, и на данный момент это совершенно случайно".

Еще один инсайдер заявил, что Ирина Шейк "определенно интересуется Брэди — который богат и красив". Но модель никогда бы не призналась, что "преследовала" его. "Это не ее стиль. Она больше таинственный тип", — отметил инсайдер.

А друзья Тома Брэди сообщили, что он в восторге от того, что встречается с Шейк. Он ею увлечен.

Брэдли Купер и Ирина Шейк Фото: Getty Images

Пара еще никак не прокомментировала слухи о своих отношениях.

Напомним, Том Брэди и Жизель Бюндхен встречались с 2007 года. В 2009 они поженились. У пары двое детей: сын Бенджамин и дочь Вивиан. Также у Брэди есть сын от актрисы Бриджит Мойнахан. Пара развелась в прошлом году.

Ирина Шейк встречалась с Криштиану Роналду, а потом с актером Брэдли Купером. В 2017 году у них родилась дочь Лея.

Ранее стало известно, что Купер не в восторге от новых отношений своей бывшей возлюбленной.