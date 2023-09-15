Ирина Шейк хочет выйти замуж за Брэдли Купера, — СМИ

Шейк и Купер воспитывают дочь Лею, однако сейчас модели приписывают роман с Томом Брэди.

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37-летняя модель Ирина Шейк "играет" с 46-летним футболистом Томом Брэди, но все еще хочет выйти замуж за актера Брэдли Купера, 48. Об этом пишет Page Six.

Звезда подиумов и глянцев все еще надеется связать себя узами брака со звездой фильма "Место под соснами", с которым она воспитывает 6-летнюю дочь Лею, сообщает инсайдер.

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Ирина Шейк провела время с Томом Брэди в его квартире (фото)

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Ирина Шейк и Брэдли Купер Фото: irina shayk/instagram

"Годы были вложены в отношения", — рассказывает инсайдер, комментируя роман между моделью и актером, которые разошлись в 2019 году на фоне слухов о романе Купера с Леди Гагой.

В конце августа 2023 года Шейк и Купер были замечены вместе во время отпуска в Италии. Но в сентябре модель снова была замечена, когда спешила в нью-йоркскую квартиру футболиста Тома Брэди, с которым ей приписывают роман.

Сообщалось, что Брэдли Купер начал ревновать бывшую возлюбленную к спортсмену, а другой инсайдер рассказывал, что он просто рад за модель.

"[Шейк и Купер] так давно не были вместе", — рассказывает источник. "Они являются родителями, и все. Они лучшие друзья. Они счастливы. Брэду очень нравится Том, и нет ничего, кроме поддержки".

Том Брэди с бывшей женой Жизель Бюндхен Фото: Getty Images

Напомним, инсайдер сообщал, что Ирина Шейк готова переехать к Тому Брэди.

Также Фокус писал о прогулке Брэдли Купера с дочкой Леей.