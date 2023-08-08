Брэдли Купер сводил 6-летнюю дочь Лею в парк аттракционов (фото)

Знаменитый актер старается больше проводить времени с дочерью на фоне нового романа Ирины Шейк с Томом Брэди.

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48-летний американский актер и продюсер Брэдли Купер провел время в парке аттракционов с 6-летней дочерью Леей от союза с российской моделью Ириной Шейк. Об этом пишет PageSix.

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Дуэт отца и дочки отправился на ярмарку Тюильри в Париже в минувшие выходные.

На фотографиях, полученных эксклюзивно таблоидом, Брэдли и Лея улыбались, наслаждаясь аттракционами, которые включали в себя все, от летающих качелей до катания на бревнах.

Номинант на премию "Золотой глобус" для выхода в свет выбрал повседневную одежду, надев джинсовую куртку поверх голубой рубашки на пуговицах, темные джинсы и кроссовки. Лея была в узорчатом топе и ярко-розовой юбке с белыми босоножками.

Звезда "Мальчишника в Вегасе" стал отцом в марте 2017 года, спустя два года после начала отношений модели и актера. Четыре года спустя Купер и Шейк объявили о расставании. С тех пор они поддерживают хорошие дружеские отношения и совместно воспитывают Лею. Дуэт даже воссоединился в августе 2022 года, чтобы провести отпуск со своей дочерью, что вызвало слухи о примирении.

Напомним, недавно стало известно, что модель Ирина Шейк и звезда американского футбола Том Брэди провели вместе ночь. Ранее они заверяли журналистов, что между ними только "платонические" отношения.

Ранее Фокус писал, что Брэдли Купер не в восторге от новых отношений своей бывшей возлюбленной.