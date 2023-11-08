Ирину Шейк заметили на прогулке с дочкой от Брэдли Купера (фото)

Звезда подиумов продемонстрировала стильный осенний образ в темных тонах.

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37-летнюю модель Ирину Шейк заметили на прогулке с шестилетней дочерью Леей. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную семью "поймали" папарацци в Нью-Йорке, когда они решали свои дела в начале ноября 2023 года.

Российская супермодель, которая долгое время живет и работает в США, во время выхода выбрала черный кожаный плащ и черные виниловые сапоги до бедер.

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"Становится все труднее": почему на самом деле разошлись Ирина Шейк и Том Брэди

Она также надела большой черный свитшот, как платье, и прикрыла свои голубые глаза темными очками. Ее длинные каштановые волосы были распущены.

Молодая мама держалась за руки с шестилетней наследницей, которая была в черно-розовом платье и бордовых туфлях от Мэри Джейн.

Второй рукой модель несла черную кожаную сумку, а также школьный рюкзак Леи.

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Ирина Шейк с дочерью

Лея — дочь Ирины Шейк и актера Брэдли Купера, 48 лет. Она родилась весной 2017, а через два года ее звездные родители расторгли свой союз. Впрочем, они много времени проводят вместе ради общего ребенка.

Брэдли Купер и Ирина Шейк Фото: irina shayk/instagram

Напомним, Ирина Шейк и футболист Том Брэди, 46, разошлись.

Также Фокус писал о развитии личной жизни Брэдли Купера, который сейчас встречается с моделью Джиджи Хадид, 28.